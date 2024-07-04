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Бакинский аэропорт продемонстрировал в Стамбуле свои достижения и инновации

Бакинский аэропорт продемонстрировал в Стамбуле свои достижения и инновации

Столичная воздушная гавань Азербайджана приняла участие в 34-ом ежегодном конгрессе и Генеральной ассамблее ACI EUROPE 2024, которое состоялось 2-4 июля в Стамбуле.

Согласно информации пресс-службы международного аэропорта Гейдар Алиев, это значимое мероприятие собирает ведущих лидеров европейских аэропортов и экспертов авиационной отрасли для обсуждения ключевых аспектов развития индустрии.

В центре внимания участников были влияние геополитических факторов на аэропортовую индустрию, улучшение пассажирского опыта, модернизация инфраструктуры аэропортов и декарбонизация авиационной отрасли.

В свою очередь, Международный аэропорт Гейдар Алиев активно реализует стратегию устойчивого развития, включая внедрение систем переработки отходов, применение инновационных технологий для снижения экологического следа и другие ключевые инициативы.

Кроме того, аэропорт был представлен на выставочном пространстве мероприятия, демонстрируя свои достижения и инновации. На выставке обсуждались перспективы будущего сотрудничества по улучшению качества обслуживания пассажиров и партнеров.

Отметим, что Бакинский аэропорт присоединился к Международному совету аэропортов (Airports Council International, ACI EUROPE) в апреле текущего года. Это открыло уникальные возможности для активного сотрудничества с мировыми аэропортами, участия в программах совершенствования аэропортов, увеличения пропускной способности, профессиональной аккредитации менеджеров и повышения качества обслуживания клиентов.

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