Геополитические и социально-философские составляющие исторической Декларации между Баку и Пекином

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Принятая 3 июля Декларация о стратегическом партнерстве между Азербайджаном и Китаем — безусловно знаковое событие в свете тех геополитических коллизий, что потрясают мир сегодня. В её основе — далеко не только геополитические интересы каждой из стран, но и, как бы это ни прозвучало неожиданно, схожий подход Баку и Пекина к животрепещущим вопросам современности, в том числе с точки зрения их философского наполнения.

Попробуем разобраться в этом (хотя бы в общих чертах), сделав небольшой экскурс в историю взаимоотношений между нашими странами, что однозначно поможет увидеть неспонтанность всех положений, закрепленных в подписанном сторонами документе.

Прежде всего, отметим, что глава КНР Си Цзиньпин известен как политический лидер, всегда выступающий за взаимное обогащение различных культур и цивилизаций. Не случайно практически все китайские источники обращают внимание на его убеждение, что разнообразие цивилизаций и взаимопознание «поддерживают прогресс человечества». Причем Си Цзиньпин особо актуализирует подход к цивилизациям на основе принципов равенства, диалога и инклюзивности, ратуя при этом за сохранение традиционной культуры, так как в его восприятии культурно-историческое наследие является «драгоценным и невозобновимым ресурсом». Посему нельзя считать «какую-либо цивилизацию превосходящей другую. Каждая из таковых — уникальна».

Другое дело, что, по мнению Си Цзиньпина, человечество все больше становится сообществом единой судьбы, в котором интересы всех тесно взаимосвязаны. Это проявляется в величайшем общем знаменателе стремлений всех народов к миру, развитию, процветанию и, наконец, построению лучшего мира.

Без сомнений, красиво сказано, причем в социально-философском ключе. В аспекте этого вспоминаются идеи, озвученные президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на его инаугурации в начале 2024 года. Когда, констатировав наступление этапа Третьей мировой войны, он затронул аспект значимых идеологических рисков сегодняшнего дня. В связи с этим одной из главных задач он обозначил воспитание молодого поколения в духе патриотизма и приверженности национально-духовным ценностям.

Параллельно этому И. Алиев неоднократно подчеркивал пример для мира азербайджанской модели мультикультурализма (взаимопонимания и взаимоуважения между людьми с учетом этнического и конфессионального разнообразия). Определяя мультикультурализм как образ жизни в Азербайджане, глава государства всегда актуализирует стремление нашей страны своими инициативами оказывать позитивное влияние на процессы, идущие в регионе и мире.

Согласимся, блестящий взгляд на ситуацию в стране и мире, что практически идентично звучит из уст Си Цзиньпина. А потому нет ничего удивительного в особом взаимопонимании между Пекином и Баку, китайским и азербайджанским народами, что и проявилось в духе подписанного вчера документа о стратегическом партнерстве между странами.

Что касается непосредственно геополитической стези, то и это ответвление имеет свою предысторию. Еще в 2014 году Си Цзиньпин, принимая в Пекине И. Алиева в рамках саммита Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, подчеркнул соединение китайского и азербайджанского народов, берущего начало «две тысячи лет тому назад» посредством Великого шелкового пути. Потому «неудивительно наличие между нами очень прочной основы политических отношений и высокого уровня взаимного доверия». Тогда же лидер Китая сказал о полной поддержке выбора азербайджанского народа «на пути развития в соответствии с национальными особенностями» и усилий, «нацеленных на защиту суверенитета и независимости».

В свою очередь, И. Алиев, заявив о приверженности Баку политике сотрудничества с КНР по всем направлениям, отметил планы предпринятия конкретных шагов в этом векторе. Прозвучавшее ровно десять лет назад, на протяжении всего дальнейшего периода лишь обрастало новым наполнением.

В 2016 году Азербайджан и Китай подписали Меморандум о взаимопонимании относительно совместного поощрения создания «Экономического пояса Шелкового пути». Спустя три года на Форуме «Один пояс – один путь» И. Алиев приоритетным для Азербайджана очертил создание современной транспортной инфраструктуры, подчеркнув, что «используя наше географическое положение, мы вложили инвестиции в налаживание мостов между Азией и Европой. И хотя являемся страной, не имеющей выхода к открытому морю, нам удалось превратить Азербайджан в один из международных транспортных центров, внося вклад в сотрудничество между странами, участвующими в проектах коридоров Восток-Запад и Север-Юг».

В 2020 году было положено начало транзиту из Турции в Китай по ж/д Баку-Тбилиси-Карс. Как раз в те дни констатировалась перспектива объединения Азербайджаном Трансевропейской и Трансазиатской ж/д магистралей, что фактически реанимировало древний шелковый путь. Открытие же всех транспортных коммуникаций на Южном Кавказе поспособствует еще большему укреплению Азербайджана в качестве торгово-экономического и транспортно-логистического звена между Китаем и Европой.

Ну а через два года Си Цзиньпин продекларировал «характер стратегического партнерства и развитие на высоком уровне» между Баку и Пекином. Тогда же особое внимание было уделено перспективам в рамках «Среднего коридора».

На следующий год И. Алиев, подчеркнув, насколько Азербайджан и КНР являются «действительно хорошими партнерами и надежными друзьями», назвал Китай одной из самых успешных стран в мире, чей рост «очень важен для всех стран, включая Азербайджан».

Как следствие взаимопонимания, в 2023 году страны подписали соглашение о сотрудничестве в рамках Международной лунной исследовательской станции и в сфере инвестиций. Параллельно открылись торговые дома Азербайджана в Китае и был подписан Меморандум о взаимопонимании в области энергетики.

В конце 2023 года посол Китая в Азербайджане Го Минь назвала наши страны «поистине стратегическими партнерами», озвучив высокую оценку Пекина поддержки Баку принципа «одного Китая» и решительного выступления против любого вмешательства во внутренние дела КНР. «Китай дорожит китайско-азербайджанской дружбой», — подчеркнула госпожа посол.

В январе 2024 года контейнерный поезд сообщением Сиань (КНР) – Баку (Азербайджан), следующий по Среднему коридору (транзитом через Казахстан), преодолел расстояние из пункта отправки в пункт назначения за 11 дней.

В апреле же нынешнего года китайские источники сообщили, что «уже как второй месяц подряд Китай становится крупнейшим импортёром Азербайджана».

Тогда же Пекин взял на себя обязательства по строительству в Карабахе электростанции установленной мощностью 230 МВт. Ну а буквально два дня назад страны подписали меморандум об увеличении объема грузоперевозок по Среднему коридору. Венцом данной линии на взаимопонимание стала Декларация о стратегическом партнерстве.

Наверняка даже вышеперечисленных фактов, составляющих лишь небольшой оттенок азербайджано-китайского взаимопонимания, предостаточно для того, чтобы увидеть, насколько позиции Пекина и Баку близки практически во всех областях. Возможно, наиболее ценным здесь проявляется именно тот факт, на который мы обратили внимание в начале материала, что наряду с политико-экономическим аспектом взаимопонимание усиливается социально-философской канвой, отчетливо проявляющийся в подходе Китая и Азербайджана к самым важным жизненным вопросам (в глобальном прочтении).

Как раз данный нюанс и позволяет подойти к контексту подписания документа о стратегическом партнерстве с более глубинных позиций, что однозначно свидетельствует о блестящих перспективах развития азербайджано-китайских взаимоотношений во всех сферах.

Теймур Атаев