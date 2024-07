Владанка Андреева: В Баку объединились Восток и Запад

Резидент-координатор ООН в Азербайджане Владанка Андреева обнародовала в соцсети Х публикацию по случаю третьей годовщины своего пребывания в Баку.

«Отмечаем три года пребывания в городе ветров – Баку! От потрясающего комплекса Огненных башен до исторического Старого города – здесь объединились Восток и Запад. Да здравствует богатая культура, вкусная кухня и радушные люди, которые сделали этот путь незабываемым» – написала она.

Celebrating 3 years in the city of winds! 🎉 From the stunning Flame Towers to the historic Old City, We’ve embraced the blend of East and West. Here’s to the rich culture, delicious cuisine, and the warm people who’ve made this journey unforgettable.#Baku pic.twitter.com/f0Z71PZf4p

— Vladanka Andreeva (@Vladanka_A) July 3, 2024