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ВОЗ озаботился уровнем физкультурной активности населения планеты

ВОЗ озаботился уровнем физкультурной активности населения планеты

Новые данные, собранные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), позволяют говорить о том, что почти 1,8 млрд (31%) взрослых людей в мире не поддерживают необходимый уровень физической активности, сообщает газета Коммерсант.

Как указывает ВОЗ, эти данные свидетельствуют о тревожной тенденции: с 2010 по 2022 год доля физически неактивных людей выросла на 5%. При сохранении нынешних темпов эта доля к 2030 году может вырасти до 35%.

ВОЗ рекомендует, чтобы взрослые уделяли физической активности не менее 150 минут в неделю, если нагрузка умеренная, или 75 минут, если нагрузка высокая. Если не соблюдать эти рекомендации, возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, включая инфаркты и инсульты, диабета 2-го типа, деменции и разных видов онкологии. «Физическая неактивность — тихая угроза глобальному здоровью, которая значительно увеличивает степень тяжести хронических заболеваний»,— подчеркивает директор по вопросам укрепления здоровья населения ВОЗ Рюдигер Крех.

Данные показывают, что самый значительный уровень физической неактивности наблюдается в странах с высоким уровнем доходов в Азиатско-Тихоокеанском регионе — 48% и в Южной Азии — 45%. В странах Запада эта доля составляет 28%. А минимальная доля физически неактивных людей — в Океании, всего 14%. Среди взрослых мужчин во всем мире доля не поддерживающих должный уровень активности составляет 29%, среди женщин — 34%. По оценкам ВОЗ, издержки здравоохранения на устранение последствий физической неактивности для здоровья граждан в период с 2020 по 2030 год составят около $300 млрд, или $27 млрд в год, если проблема не будет решена.

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