Французы в Армении: бумеранг для Макрона

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Франция последовательно тормозит процесс мирного урегулирования между Азербайджаном и Арменией: поставок вооружения «сестре» и иных агрессивных шагов в отношении Баку ей показалось мало, и мэр Парижа призвала Макрона ввести миротворцев в Армению «для защиты от Азербайджана». Что бы это значило?

Надо думать, что неофициальная информация о том, что правительство Франции «по просьбе Армении» может серьезно рассмотреть вопрос отправки в РА ограниченного воинского контингента Пятой республики якобы для обучения правильной эксплуатации поставленного ей вооружения, может оказаться не фейком. Потому как мэр Парижа Анн Идальго и ряд французских политиков «развили тему» – направили президенту Макрону открытое письмо с призывом ввести миротворческий контингент в Армению «для защиты от Азербайджана».

Информация о ходатайстве мадам Идальго и Ко., распространенная, в частности, Le Point, так сказать, «не проходная»: она еще раз подтверждает рвение Франции всерьез и надолго закрепиться на Южном Кавказе (благо, Армения гостеприимно распахивает для нее двери), то есть возместить имиджевые потери Франции в мире как крупного колонизатора. Мира это не принесет ни Армении, ни Южному Кавказу, ни государствам окрест, а вот вооруженную эскалацию – наверняка. И почва для нее готовится: достаточно упоминания не только поставок Армении вооружения, но и «внедрения в умы», что Азербайджан непременно нападет на Армению, и ее нужно «защитить». Уж не силами ли французских миротворцев с их знаменитыми биноклями?

Французские «миротворцы», как известно, уже не первый год топчутся на границе Армении и Азербайджана, от чего последний не в восторге. Вряд ли это воодушевляет также Турцию, Россию, Иран и некоторые другие близлежащие страны, поскольку топчутся они не для того, чтобы согреться под армянский бренди или французский коньяк (внутрь), а, мягко говоря – «наводить справки», то есть, «по простому» – шпионить. Ну, а идея введения французских миротворцев в Армению «для защиты от Азербайджана» несет, видимо, дополнительную нагрузку, которой не обременен уже действующий на территории РА соответствующий контингент.

Во-первых, «защита Армении от Азербайджана» носит подстрекательский реваншистский характер; во-вторых, столбит французское военное присутствие на Южном Кавказе. Цель – охват всего региона, доступ к границе с Россией и Ираном, «французский ответ Турции»; контроль над богатыми углеводородами странами – Азербайджаном и иными, выходящими на Каспий (включая всю Центральную Азию); транспортных путей и потоков.

Но чтобы достичь своей цели, в регионе надо возобновить военные действия, предварительно избавившись в нем от присутствия других сил влияния. В первую очередь – речь о России и Турции. Но, как известно, США тоже пытаются наложить лапу на Южный Кавказ, что отчасти им удается, но они вряд ли действуют командно с французами (разве что сиюминутно), а, значит, должны быть недовольны Макроном. И последствия недовольства Вашингтона, понятно, мощи макроновской Франции не добавит. И мира на Южном Кавказе – тоже.

Макрона, видимо, ничему не научили позорное выдворение французской армии из государств Западной Африки, бунт в Новой Каледонии и в целом крушение французской неоколониальной империи, многие другие провалы, включая поражение президентской партии на выборах в Европарламент. Но впереди – выборы в законодательный орган Франции, результат которых вряд ли укрепит позиции Макрона и его партии в самой стране: в ней ожидаются беспорядки, о чем в первую очередь стоит подумать Макрону, а не лезть на Южный Кавказ.

Впрочем, он думает. И готовится. По данным различных СМИ, силовикам Франции поручено рассмотреть все возможные сценарии развития событий после парламентских выборов и готовиться к беспорядкам в случае победы правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – потенциально возможного следующего президента Пятой республики.

Но беспорядки могут произойти и на почве «победы» макроновского «Возрождения», случись такой нонсенс, но об этом, по понятным причинам, не упоминается.

По данным СМИ, самым взрывоопасным днем считается 7 июля – дата проведения второго тура, то есть Макрон уже осознает, что убедительной победы его партия не одержит. Поэтому в этот день в распоряжении правоохранительных органов должно быть «как можно больше сотрудников».

Ну и по свидетельству представителя профсоюза полиции Франции Эрика Анри, полиция запасается щитами, гранатами (!), касками, водометами, иными средствами (защиты или нападения?). Но, поскольку численность полицейских ограничена, в случае беспорядков будет поднят вопрос об участии армии в «наведении порядка».

Как известно, французские силовики не миндальничают с участниками акций протеста как в самой Франции, так и в независимых государствах, которые по факту являются французскими колониями. Но Париж до дрожи обожает рассуждать о демократии, свободе слова, собраний, волеизъявления в других государствах, применении «непропорциональной силы» со стороны полиции. Как видим, двойные стандарты – на каждом шагу и при любых обстоятельствах.

Словом, о жарком политическом лете Макрону стоит думать в контексте самой Франции, а не о том, как французам задать перцу на Южном Кавказе. И вообще о том, по какому принципу работает бумеранг.

Говоря о бумеранге – в данном случае (и особенно), в контексте поставок Армении французского вооружения. Минобороны Азербайджана подчеркивает провокационную деятельность Франции на Южном Кавказе – ведь речь идет о снабжении РА, в том числе, артиллерийскими установками смертоносного и наступательного назначения, причем, несмотря на предупреждение азербайджанской стороны.

«Хотя Министерство обороны Франции в своем заявлении в октябре прошлого года уверяло, что поставляемая в Армению военная техника носит оборонительный характер, оснащение Армении смертоносным оружием согласно нынешней военной сделке является очередным проявлением лицемерия руководства Франции», — сказано в заявлении азербайджанского оборонного ведомства.

И далее: «Режим Макрона, проводящий в регионе Южного Кавказа политику милитаризации и геополитических интриг, препятствует нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, обеспечению стабильного мира в регионе. Нынешнее руководство Франции, оставшееся в стороне от процесса нормализации и региональных процессов в связи с подобного рода деструктивной и предвзятой политикой, не может простить Азербайджану этого, и поэтому продолжает свою подрывную политику».

В Баку также напомнили, что Армения – государство, совершившее в отношении Азербайджана военную агрессию и оккупацию. И «Перевооружение Францией, являющейся постоянным членом Совета Безопасности ООН, Армении, имеющей опыт кровавой военной агрессии, и поддержка армянским руководством политики реваншизма – проявление политической безответственности, открывающей путь к новой войне».

Добавим, что открытию этого порочного и убийственного пути способствует также инициатива Анн Идальго и иже с ней «защитить Армению от Азербайджана», направив «сестре» своей дополнительный «миротворческий» контингент.

Минобороны Азербайджана подчеркивает: «Вся ответственность за обострение ситуации в регионе Южного Кавказа и возникновение нового очага войны будет нести руководство Армении, проводящее реваншистскую политику, и диктатура Макрона».

Словом, если бумеранг и припозднится (уж слишком много деструктивных процессов происходит в мире, включая и участие в них президента Франции), он до него долетит непременно.

Ирина Джорбенадзе