Канада выделила Украине более 15 млн долларов

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Украина получит от Канады новую финансовую помощь на воплощение ряда проектов. Эту информацию подтвердили в офисе премьер-министра Джастина Трюдо по итогам мирного саммита в Швейцарии.

«Укринформ» сообщает, что официальная Оттава выделит Украине более $28 млн, которые направят на воплощение ряда проектов. В частности, более 15 млн долларов Канада решила вложить в поддержку усилий Киева по замене энергетического оборудования и инфраструктуры, которые получили повреждения в результате массированных ударов ВС РФ.

Еще один транш в размере почти 12 млн долларов Украина получит на проект по гуманитарному разминированию территорий, консультированию украинского Кабинета министров в энергосфере и юриспруденции. Эту часть денег Киев также потратит на финансирование работы МВФ по продвижению экономических реформ в нашей стране.

Еще одна часть финансового пакета будет направлена в ядерную сферу Украины. В частности, Киев получит от Оттавы почти $1,5 млн, предусмотренных на «поддержку безопасности и надежной работы ядерных объектов».