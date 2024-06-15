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Парк военных трофеев в Баку пополнился обнаруженным в Ходжалы ЗРК

Парк военных трофеев в Баку пополнился обнаруженным в Ходжалы ЗРК

Станция наведения ракет «1С32» и две пусковые установки «2П24», входящие в состав зенитно-ракетного комплекса «2К11 Круг», обнаруженного на территории Ходжалинского района, доставлены в Парк военных трофеев в Баку, сообщает Report.

Об этом журналистам рассказали в рамках медиатура, организованного министерством обороны в Парк военных трофеев по случаю 15 июня – Дня национального спасения.

Майор Турал Шукюров предоставил информацию об изъятой военной технике в Карабахе после антитеррористической операции, проведенной азербайджанской армией.

По его словам, в Ходжалы был обнаружен зенитно-ракетный комплекс «2К11 Круг» вооруженных сил Армении.

«Когда мы его обнаружили комплекс был в рабочем состоянии. Комплекс использовался во время операции. Сейчас этот комплекс находится в парке военных трофеев», сказал он.

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