«Упрек Пашиняна в данном случае больше адресован к России, нежели к Беларуси»

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С довольно странным заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян, что называется, на пустом месте обвинивший президента Беларуси Александра Лукашенко в чересчур хорошем отношении к Азербайджану. Руководителя Армении возмутило то, что глава Беларуси «участвовал в подготовке 44-дневной войны, поощрял, верил, желал победы Азербайджану». Вспомнив об этом, Пашинян заявил, что никогда не посетит Беларусь, пока президентом там является Александр Лукашенко. Более того, он запретил также это делать всем официальным представителям Армении. Подытоживая нападки, армянский премьер-министр сказал, что ждет от президента Беларуси извинений. Во всяком случае, либо Беларусь теперь сама решит выйти из ОДКБ, либо «Лукашенко должен произнести такие слова извинений, которые будут приемлемы для армянского народа».

Естественно, ответ официального Минска не заставил себя ждать. В МИД Беларуси в связи с этим распространили заявление следующего содержания: «Если кто-то решил отвлечь внимание от внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная позиция», добавив, что не собираются ухудшать отношения с Ереваном, сколько бы армянское руководство к этому ни подталкивали внешние игроки. Так что же стоит за столь странным заявлением Пашиняна?

По мнению политолога Ильгара Велизаде, упрек Пашиняна в данном случае больше адресован к России, нежели к Беларуси, потому что всем, в том числе самому Пашиняну, прекрасно известна позиция Минска по отношению к Азербайджану. «Все прекрасно знали и о поставках оружия в Азербайджан из Беларуси и имели информацию о самих видах этого оружия, — сказал он. — У них (армянской стороны – Minval.az) было достаточно каналов информации, чтобы иметь полное представление о характере военно-технического сотрудничества между Азербайджаном и Беларусью. Тем более, что Беларусь — член ОДКБ, и в рамках этой структуры армянские военные активно взаимодействовали и с белорусскими коллегами, и с коллегами из других стран. И чего это вдруг они решили поиграть в принципиальность?»

И. Велизаде напомнил, что днем ранее Пашинян выступил с заявлением, что Армения хочет покинуть ОДКБ и ждет для этого подходящего случая. Он также критически отнесся к позиции союзников по ОДКБ в отношении армяно-азербайджанского конфликта. «Опять же, все прекрасно знают, что и кого имел в виду Пашинян и зачем он предпринимает эти шаги. Все это, конечно, хороший повод — закавычиваю слово хороший — для создания условий легализации и оформления своего выхода из ОДКБ. Видимо, это делается также с замыслом понравиться своим новым западным союзникам. Недавно состоялся стратегический диалог между Арменией и США, и в ходе него прозвучала мысль о том, что целью диалога является доведение отношений между двумя странами до уровня стратегического партнерства», — сказал он.

Однако, по мнению политолога, такое партнерство невозможно, поскольку одновременно существует стратегическое партнерство со странами, которые считаются для Запада изгоями. Поэтому Армения дистанцируется от России и Беларуси и идет в сторону США и западных коллег и партнеров.

«Но мы видим, насколько топорно это делается. И армянская сторона, опасаясь жесткого диалога с Москвой, переводит стрелки на Беларусь, которая в данном случае выступает в роли своеобразного мальчика для битья», — отметил И. Велизаде.

Насколько эффективна линия поведения Пашиняна?

По мнению политолога, именно это и вызывает большой вопрос. «Пашинян предусмотрительно заметил, что контакты в рамках ЕАЭС и ОДКБ с Беларусью сохранятся. Армения все еще зависит от ЕАЭС в плане реализации общих экономических тем. Для Армении основным рынком сбыта ее продукции по-прежнему является ЕАЭС. Здесь действуют унифицированные правила экономической деятельности, и в этом плане, с точки зрения достижения консенсуса по каким-то важным вопросам, Беларусь необходима Армении. Ей нужен голос Минска. Так что взаимодействие там сохранится. Вот такая незавидная участь страны, которая некогда была форпостом одного геополитического центра, а теперь пытается играть роль форпоста для другого центра, выступая против пока еще действующих, но в перспективе кажущихся бывшими союзников», — подытожил он свою мысль.