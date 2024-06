Баку выражает соболезнования народу Кувейта

Министерство иностранных дел Азербайджана в соцсети Х выразило соболезнования Кувейту в связи с гибелью множества людей в результате пожара.

«Глубоко опечалены известием о трагическом пожаре в Мангафе, в результате которого погибли и получили ранения десятки человек. Выражаем глубокие соболезнования семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления раненым.

В это трудное время Азербайджан находится рядом с братским и дружественным государством Кувейт», – говорится в публикации.

We are deeply saddened by the news of the tragic fire that killed and injured dozens in #Mangaf, #Kuwait.

We express our deepest condolences to the families of the victims and wish the injured ones a speedy recovery.

In this difficult moment, #Azerbaijan stands with brotherly…

