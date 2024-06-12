Теолог Эльмир Кулиев о том, каково отношение Ислама к браку с близкими родственниками

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В связи с тем, что в Азербайджане сильно распространены родственные браки, в результате чего наблюдается рост генетических заболеваний у детей, в статью 12 (Обстоятельства, препятствующие заключению брака) Семейного кодекса планируется внести изменения, не допускающие заключения брака между близкими родственниками, в частности между двоюродными братьями и сёстрами, имеющими общих биологических дедушку и бабушку, между дядей и племянницей или тётей и племянником.

Понятно, что правительство Азербайджана серьёзно озабочено, так как согласно статистике Министерства здравоохранения республики, ежегодно в стране рождается до 500 детей, поражённых страшным генетическим заболеванием – талассемией, и если не искоренить зло, последствия будут ещё страшнее, потому что, по сути, талассемия является венцом генетических болячек, а их – великое множество. И причина не только в талассемии. И все эти проблемы несёт в себе ребёнок, чьи родители, помимо того, что являются друг другу мужем и женой, еще и близкие родственники.

Интересно, что многолетняя просветительская работа, которая ведется общественными организациями, а также социальными сотрудниками, психологами, врачами, педагогами, не дает особых положительных результатов. От части общества все эти предупреждения отскакивают как от стенки горох, причем часть эта внушительная, и ссылается она на традиции рода, оправдывая таким образом свое безумие. Кроме того, в качестве оправдания приводятся и ссылки на религиозные каноны.

Для трактования вреда родственных браков с точки зрения ислама Minval.az обратился к известному исламоведу, теологу, автору смыслового перевода Священного Корана на русский язык, доктору философии Эльмиру Кулиеву.

– В последние годы в обществе и в социальных сетях активно обсуждается вопрос родственных браков. И всякий раз, когда речь заходит об этом, часть общества встаёт на защиту таких браков и при этом ссылается на Коран. Интересно услышать ваше мнение по этому вопросу.

– В Коране действительно есть ограничения на близкородственные браки. Это хорошо известно. Запрещены браки, например, между отцом и дочерью, между матерью и сыном, между бабушкой и внуком, между братом и сестрой. В христианской традиции понятие близкородственных браков толкуется гораздо шире, чем в исламе. Ещё в 691 году Трулльский собор постановил расторгать браки между двоюродными братьями и сёстрами. Синод Русской Православной Церкви в 1810 году запретил браки даже между троюродными братьями и сёстрами. И не только. Постановления Синода также регулируют браки между свойственниками. В исламе религиозного запрета на брак между двоюродными братом и сестрой нет. Сам Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, был женат на своей двоюродной сестре – Зейнаб бинт Джахш. Дочь Пророка – Зейнаб – тоже была замужем за своим двоюродным братом – Абуль-Асом ибн ар-Раби. Его мать была родной сестрой Хадиджи, матери Зейнаб. То есть отрицать законность таких браков с точки зрения ислама – дело напрасное. Другое дело – почему поднимается этот вопрос? Ведь речь не идёт о его религиозной составляющей. Есть мнение, что близкородственные браки приводят к увеличению числа наследственных заболеваний.

– Так и есть. Согласно результатам исследований, с каждым годом растёт количество больных детей, рождённых от таких союзов.

– На эту тему много говорят, в том числе те, кто не разбирается в особенностях наследственных заболеваний и популяционной генетике. В настоящее время связь родственных браков с частотой наследственных заболеваний недостаточно изучена. Некоторые исследования, с которыми я имел возможность ознакомиться, проводились на малочисленных контрольных группах. Очевидно, что чем меньше контрольная группа, тем менее репрезентативными считаются результаты исследования для общей популяции. А когда группа состоит всего из пятидесяти или ста семей? С другой стороны, в 2015 году группа американских генетиков провела масштабное исследование генетических заболеваний в общине гуттеритов (течение в анабаптизме) в Южной Дакоте. Сравнив частоту наследственных заболеваний у пар, которые не были близкими родственниками, и у пар из двоюродных или иных близких родственников, они выяснили, что вероятность рождения детей с наследственными заболеваниями у близких родственников выше всего на 1,8%. Это результаты научных исследований, они опубликованы в американском журнале Genetics. Но это не значит, что результаты одного или двух исследований можно обобщать. Нужно различать между разными типами наследования. Аутосомно-рецессивные, аутосомно-доминантные, сцепленно-рецессивные, митохондриальные. Всё достаточно сложно. Я не хочу углубляться в эти вопросы. Но хочу сказать, что их нужно оставить специалистам.

– А если принять во внимание, что среди народов Кавказа высокий процент, например, психических заболеваний или талассемии связан с распространением браков между близкими родственниками? Разве запрет таких браков не будет оправданным решением? Такая практика имеет место в ряде государств, например, во Франции и в некоторых штатах США.

– Перенимать законодательный опыт иностранных государств всегда нужно с учётом наших собственных реалий. В той же Франции разрешены браки между дядями и племянницами или между тётками и племянниками. А в Англии, Германии, Швеции и многих других европейских странах браки между двоюродными братьями и сёстрами разрешены. Если мы заботимся о здоровье детей, которые рождаются в браке, то законодательный запрет на браки между двоюродными родственниками не решит этой проблемы. Нужен комплексный подход к проблеме. Это и медицинские обследования перед вступлением в брак, и повышение уровня медицинских обследований на ранних стадиях беременности, и просветительская работа с молодёжью на разных уровнях. Нужно принимать во внимание и то, что браки между двоюродными братьями и сёстрами – это не всегда дань традиции. Если молодые люди любят друг друга и хотят создать семью, закон не остановит их. Просто они будут вынуждены уехать в другую страну, чтобы зарегистрировать свой брак там. То есть законодательный запрет просто усложнит им жизнь. Законы ведь не для этого издаются.

– Но есть ещё проблема ранних браков. Не секрет, что некоторые семьи выдают замуж девочек в 15 лет или даже раньше, что тоже противоречит кодексу, но зато оправдывается религиозными канонами ислама.

– Семейное право в исламе достаточно гибкое. Есть принципы Шариата. Они незыблемые. Они установлены Всевышним, и человек не вправе менять их. Но помимо них, есть фикх, то есть мусульманское право: оно опирается на принципы Шариата, но складывается из предписаний, учитывающих конкретно-исторический и социокультурный контекст. И здесь много вопросов, а не только вопрос раннего замужества. Есть также вопрос принуждения девушек к вступлению в брак, вопрос брачного дара, который призван защитить интересы женщины. Есть проблема заключения браков без регистрации в ЗАГСе. И ещё много чего, что имеет не меньшее значение, чем замужество в возрасте до 17 лет. Эти вопросы обсуждаются теологами, рассматриваются с разных сторон, в историческом аспекте, в контексте современных реалий. В Египте, Иордании, Саудовской Аравии и ряде других стран есть академии фикха, которые изучают такие вопросы и издают по ним фетвы.

Отталкиваясь от принципов и целей Шариата, они уточняют границы, в которых мусульмане, живущие в той или иной стране, могут чувствовать себя комфортно. Такие фетвы нужны и в Азербайджане. У нас есть Совет кадиев при Управлении мусульман Кавказа, есть много грамотных теологов и имамов. Общими усилиями они могут сформулировать рекомендации для мусульман, и общество заинтересовано в том, чтобы эти рекомендации были убедительными и авторитетными. Мы ведь говорим не просто о правах девушек. Мы говорим об укреплении тех семейных ценностей, что лежат в основе нашей идентичности. Мы хотим максимально обезопасить молодых людей, вступающих в брак, от домашнего насилия, возможных разводов и всего, что может испортить им жизнь. Это требует от всех нас гораздо больших усилий, чем просто изменения в законодательстве.

Яна Мадатова