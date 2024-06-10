Мусабеков предлагает Армении решение «главной проблемы», а Баку – повременить с ратификацией мирного договора

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В ответ на предупреждение президента Ильхама Алиева о том, что заключение мирного договора без устранения неприемлемых положений из конституции Армении невозможно, глава МИД этой страны Арарат Мирзоян разразился невнятной тирадой. Мол, это вмешательство во внутренние дела Армении и что в таком случае и Азербайджан должен удалить отсылку к Конституционному Акту «О государственной независимости Азербайджанской Республики», в которой провозглашается правопреемственность с АДР.

Чтобы убедиться в бездоказательности подобного утверждения, достаточно привести слова премьер-министра Пашиняна, от 19 января 2024 года, где он признает, что стране нужна новая Конституция, которая сделает ее «более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых условиях». Далее, 1 февраля, в интервью Общественному радио он же дал понять, что в новой Конституции не должно быть отсылки к Декларации о независимости, отметив, что если политика Еревана будет зиждиться на воссоединении Нагорного Карабаха и Республики Армения, то начнется война и мира никогда не будет.

Пашинян, в отличие от Мирзояна, по-видимому, ознакомился с обсуждаемыми документами. Так, конституция Республики Армения отталкивается от «ДЕКЛАРАЦИИ о независимости Армении». В ней заявляется: «Верховный Совет Армянской ССР, …претворяя в жизнь право наций на свободное самоопределение, основываясь на совместном Постановлении Верховного Совета Армянской ССР и Национального Совета Нагорного Карабаха от 1 декабря 1989 года «О воссоединении Армянской ССР и Нагорного Карабаха»» и далее…. Как видим, неприкрытое территориальное притязание к нашему государству.

Теперь сравним с Конституцией Азербайджана. В ней содержится отсылка к ранее принятому Конституционному Акту по восстановлению государственной независимости, статья 2. которого гласит, что Азербайджанская Республика является правопреемницей существовавшей с 28 мая 1918 года по 28 апреля 1920 года АДР. И где тут территориальные претензии к соседям? Ни Грузия, ни Россия, ни Иран в связи с этим беспокойств никогда не выражали. Аналогичные нормы о правопреемстве содержатся в Конституции Грузии, Молдовы, Эстонии, Латвии, Литвы. Россия провозгласила себя не только правопреемницей, а даже продолжательницей СССР, благодаря чему осталась единственной ядерной державой, наследовала место в Совбезе ООН, золотой запас, зарубежные представительства и собственность.

Очевидно, что менять конституцию Армении придется, так как она противоречит не только международному праву, но и реалиям. Другое дело, что сделать это только для того, чтобы удалить препятствующую мирному договору отсылку к Декларации Независимости, правительству Пашиняна политически сложно. Ведь против такого референдума объединятся все противники действующего режима, а в случае провала референдума, будет поставлен вопрос об отставке правительства Пашиняна. Поэтому на данный момент целесообразно сделать запрос в Конституционный Суд о правовой состоятельности соответствующей нормы Декларации Независимости. Напомню, что решение об Объединение Армянской ССР и НКАО было рассмотрено Президиумом Верховного Совета СССР и было отменено, как противоречащее действующей Конституции СССР. Заседание транслировалось по телевидению. Постановление обнародовано. Хотя после распада СССР Ереван фактически распространил на оккупированную территорию Карабаха собственную юрисдикцию, налоговую, таможенную, финансовую, образовательную и пр. систему, однако на международной арене так называемый «Арцах» позиционировался в качестве независимого, хотя и непризнанного субъекта. Конституционный суд может признать акт об объединении Армянской СССР и НКАО юридически «ничтожным» и не имеющего правовых последствий. Это снимет препятствия для подписания и последующей ратификации мирного договора Армении с Азербайджаном. При разработке новой конституции Армении несоответствия нужно будет устранить и этой части.

При всех случаях рекомендовал бы нашему МИД довести переговоры до подписания мирного договора с тем, чтобы не позволить Армении и ее покровителям обвинить Баку в не конструктивности. А с ратификацией договора можно не спешить и дождаться, когда это корректно сделает Армения. Если препятствие для ратификации создадут противники Пашиняна, а Конституционный суд займется двусмысленной правовой эквилибристикой, то вся ответственность за срыв соглашения ляжет именно на армянскую сторону. Кстати, необязательно, чтобы мирный договор подписали первые лица. Это вполне могут сделать главы МИД. Ведь все равно после ратификацией парламентами документ придет на подпись к президенту.

Расим Мусабеков