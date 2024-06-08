Нравится, не нравится — терпи, моя мадмуазель

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Такое уродливое явление в истории человечества, как колониализм, основанный на расизме, эксплуатации национальных богатств других народов, не говоря уже об угоне жителей покоренных территорий в рабство и за океан для выставления их там на рынках невольников, демонстрация их в своих столицах забавы ради как представителей «фауны», осталось, казалось бы, в прошлом. Но, к сожалению, не полностью.

Увы, в реестре ООН по-прежнему числятся ряд несамоуправляющихся территорий (non-self-governing territories), среди которых немалая часть падает на совесть Франции. Пользующаяся ложной репутацией «бастиона демократии», «родины вольнодумцев» (таких как Вольтер, Руссо и др.), эта страна в наши дни возглавляет позорный список государств, по-прежнему держащих далекие заморские народы в зависимости и отказывающих им в праве на создание своего государства.

Азербайджан, покончивший с сепаратизмом на своей территории, выступил в поддержку антиколониального движения порабощенных народов. В действительности, сепаратизм и антиколониальное движение за независимость являются совершенно разными процессами даже по своей природе. Это несравнимые вещи. Карабах всегда был частью Азербайджана, он никогда не был «заморской колонией». В Карабахе происходил этногенез азербайджанской нации, чего не скажешь, допустим, о Новой Каледонии в отношении этногенеза французской нации, Мозамбика — в отношении этногенеза португальской нации или Конго — в отношении этногенеза бельгийцев.

Карабах в отношении Азербайджана — это, скорее, Марсель в отношении Франции или Неаполь в отношении Италии. Поэтому, позиция Азербайджана была всегда справедливой как в борьбе с армянским сепаратизмом в Карабахе, так и в поддержке коренного населения Новой Каледонии в его борьбе за независимость.

Сегодня во Франции возмущаются, почему азербайджанский народ «решил вдруг» поддержать антиколониальное движение и даже основал Бакинскую инициативную группу (БИГ). А не официальный ли Париж оказывал поддержку армянскому сепаратизму все годы оккупации? Не французские ли депутаты, мэры городов, не говоря уже о представителях спонсируемых правительством этой страны НПО ездили без разрешения Баку на оккупированные территории, плюя на международное право и не считаясь с той обидой, которую они тем самым наносили азербайджанскому народу, который всегда испытывал только позитивные чувства в отношении французов? Не во Францию ли ездили гукасяны, саакяны, арутюняны и прочие отщепенцы, и не французские ли сенаторы и депутаты чествовали их там, пожимали руку, желали достижения окончательной цели, словно назло нам?

Мы уже не говорим о многочисленных филькиных грамотах, принятых за все эти годы безответственными законодателями простым нажатием на кнопку голосования, о нескончаемых заявлениях, выступлениях как в стенах национального парламента, так и в залах заседаний ПАСЕ, ПА ОБСЕ, Европарламента и т.д.

Теперь, после того, как Азербайджан сломал хребет поддерживаемому Францией армянскому сепаратизму и выразил симпатию движению французских колоний за независимость, настало время собирать камни. Как говорится, «нравится, не нравится, терпи, моя красавица».

Зухраб Дадашов