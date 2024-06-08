ВОЗ: Пандемия болезни «Х» – лишь вопрос времени

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Новая «болезнь X» после пандемии ковида – лишь вопрос времени, мир должен готовиться к ней, сообщает ТАСС со ссылкой на ВОЗ.

По словам представителя ВОЗ, в мире существует огромное количество вирусов и бактерий, которые имеют способность к изменению своих свойств, мутированию. Конечно, условием для возникновения пандемий будет возникновение такого вируса или бактерии, любого патогена, который может обладать способностью передачи этой инфекции от человека к человеку в условиях отсутствия иммунитета, особенно популяционного иммунитета. Предсказать, когда и где это произойдет, очень сложно, практически невозможно, но ученые всего мира, эпидемиологи, эксперты сходятся во мнении, что это совершенно реальная угроза, вопрос времени. Поэтому важная задача – быть готовым к такой ситуации, к так называемой болезни Х».

Представитель ВОЗ отметил, что тема так называемой болезни Х очень широко обсуждается и в средствах массовой информации, и среди специалистов – организаторов здравоохранения, эпидемиологов, и это неудивительно, потому что человечество только что пережило довольно страшную, тяжелую пандемию COVID-19, которая унесла множество жизней, принесла много беспокойств и негативно сказалась на развитии экономики стран и общества в целом.