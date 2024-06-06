За кулисами Бакинской энергетической недели: чьи надежды разбило письмо Байдена?

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Бакинская энергетическая неделя – это куда больше про политику, чем про бизнес. Состоявшаяся накануне в Баку церемония её открытия подтвердила это ещё раз. Президент Ильхам Алиев в своей речи особо отметил: «Шесть из восьми стран, которые получают азербайджанский газ, — это европейские страны. И география наших поставок, безусловно, будет расширяться. Сейчас мы ведем активные переговоры с еще несколькими странами, чтобы обеспечить их энергетическую безопасность, поскольку для этого им требуется азербайджанский газ. И как мы уже не раз говорили, нельзя отделять национальную безопасность от энергетической. Импортозависимые страны, конечно же, ищут самых надежных и долгосрочных партнеров и контракты. Именно таких они находят в Азербайджане. Наше слово так же ценно, как и наша подпись».

Об энергетической безопасности говорили и многие иностранные гости. Директор Европейской комиссии по стратегии энергетической политики и координации Кристина Лобилло Борреро уже анонсирует увеличение поставок газа из Азербайджана на фоне планов Евросоюза отказаться от российского газа.

Без сомнения, многие эксперты обратили внимание на приветственное послание президента США Джо Байдена. Нынешний хозяин Белого дома отметил, что «Азербайджан остается важной опорой глобальной энергетической безопасности, особенно для Европы», подчеркнул, что «в то время как Азербайджан готовится к следующей главе своей энергетической истории», он «воодушевлен повышенным вниманием и приверженностью к экологически чистой энергетике и борьбе с выбросами метана», добавив, что «значительный потенциал каспийской ветроэнергетики может привести к тому, что в будущем экспорт экологически чистой энергии в Азербайджане превысит экспорт нефти и газа». И, наконец, отметил, что региональная стабильность и взаимосвязанность являются приоритетами для США, а мирное соглашение между Баку и Ереваном преобразит Южный Кавказ и коренным образом изменит роль Азербайджана в регионе.

Строго говоря, это не первое приветственное послание президента США в истории Бакинской энергетической недели. Но обращение Байдена выделяется и «погруженностью в тему», и многосторонностью. А ещё, добавим от себя, оно очень тёплое и доброжелательное.

Нет сомнений: обращение Байдена продолжает ту же тенденцию, о которой экспертное сообщество, включая Minval.az, заговорило ещё после поездки в США помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева: в Вашингтоне идут на сближение с Баку, готовы «топить лёд» и «собирать камни» после того, как их старательно разбросали. Этот тренд продолжился и в поздравительном послании Джо Байдена по случаю главного государственного праздника Азербайджана – Дня независимости. Конечно, такие поздравления – как бы протокольный шаг, но дипломатия – искусство нюансов. Текст послания Байдена уже тогда не оставлял сомнений: в США нацелены на расширение сотрудничества с Азербайджаном. Звеном в той же цепи была и поездка посла США Марка Либби в Шушу.

Понятно, что не царское и не президентское дело говорить в данном случае о коммерческой конкретике и возможных американских инвестициях, к примеру, в каспийскую ветроэнергетику. Но очевидно, что письмо Байдена — это индикатор политических решений, принятых в Вашингтоне, сомнений нет. Как и в том, что это послание во многих столицах будет воспринято как «отмашка». Ряд экспертов рассматривает в этом ряду, к примеру, приветственное послание президента Грузии Саломе Зурабишвили.

Как отреагирует на послание Байдена американский бизнес, пока что можно только гадать. Но зато нет сомнений в другом. Это послание появилось как раз на фоне очередной серии публичных истерик армянских лоббистов — и в Европарламенте, и в конгрессе США, и в других структурах. Где, в числе прочего, звучали и требования ввести против Азербайджана санкции, причём в энергетической сфере. Чуть больше месяца назад, 27 апреля, член палаты представителей конгресса США Дина Титус пообещала подготовить и представить законопроект о санкциях против Азербайджана. А в Европарламенте аж требовали приостановить действия меморандума об энергетическом партнёрстве, который подписала в Баку глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В Армении откопали даже «экспертов», которые успели объявить: дескать, санкции против Азербайджана вполне реальны!

Но теперь тёплое и доброжелательная послание Джо Байдена с констатацией важности для Европы поставок азербайджанских углеводородов и обозначенным «прицелом» на развитие ветроэнергетики на Каспии очередной раз разрушает надежды армянского лобби. Санкций против Азербайджана не будет, сколько бы там ни верещали о мифических «этнических чистках армян Арцаха».

И всё это очень напоминает события 30-летней давности. 907-я поправка ещё действовала в полную силу. Армянские лоббисты верещали на все лады, что не позволят платить за азербайджанскую нефть армянской кровью. Армянские террористические группировки прямо озвучивали угрозы в адрес нефтяных компаний, которые рискнут вкладывать инвестиции в Азербайджан.

Но 20 сентября 1994г. Баку был подписан «Контракт века». А преемственность в политике США, особенно там, где дело касается нефти – это серьёзно. Так что авторы идеи «санкций против Азербайджана» в очередной раз оказались в пролёте. А точнее говоря, не поняли, что они в пролёте уже 30 лет.

Нурани, обозреватель