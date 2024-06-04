О двух неделях бесцельного шатания по школьным коридорам или недочетах в системе образования

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До конца учебного года осталось 10 дней, но уже с понедельника дети в Азербайджане в большинстве своем перестали ходить в школу по одной простой причине: учебники и дневники собраны, суммативы сданы, экзамены в старших классах состоялись еще в апреле и как бы в школе больше нечем заняться. Вообще удивляет то, как в школах тонкие учебники умудряются растянуть на весь учебный год, ну или хотя бы до 30 мая: в них нет столько материала.

Однако речь сегодня пойдет не столько о содержании учебников, сколько о недочетах в системе отечественного образования, следствием чего и стали последние целых две пустые недели. Которые, между прочим, Микаил Джаббаров, еще в бытность свою министром образования, добавил к имеющимся, а фактически он вернул старый срок академического года, действовавший до того, как Мисир Марданов урезал его. В ноябре 2014 года Джаббаров заявил, что расценивает продление учебного года до 14 июня в качестве шага, направленного на повышение качества образования, так как в «Азербайджане очень короткий академический год, а это означает нагрузку на учащихся в течение всего учебного года».

По той же причине (повышение качества образования) Мисир Марданов урезал академический год. Надо отметить, что эксперименты в системе образования начались сразу после приобретения страной независимости и длятся по сей день с завидной регулярностью. Мы как бы не против обновления, поскольку наука не стоит на месте и время бросает свои вызовы, но проблема в том, что отсутствуют разумный подход и отлаженная система координации деятельности подразделений ведомства, а также взаимодействующих с министерством образования структур.

И уже который год мы наблюдаем такую картину, когда уже в конце мая занятия фактически завершаются – программа пройдена, дети уже сдали учебники…а до конца учебного года еще две недели. И в связи с этим все эксперты, как один, говорят об отсутствии необходимости изобретать велосипед и выступают за возврат старой практики, когда занятия начинаются первого сентября и заканчиваются 30 мая.

Фактически академический год остается тем же, но есть тут чисто психологический момент, который позволяет по разному относиться к нему: одно дело – завершить все свои учебные дела до наступления лета, и, наконец расслабиться, и совсем другое дело – с наступлением лета расслабиться и совсем не думать об учебе. Кстати, одинаковое отношение к этому делу проявляют как ученики, так и учителя, которые тоже люди и тоже рассматривают наступление лета как период отпуска, каникул и вообще возможностей отдохнуть.

Однако и в том, и в другом случае бесспорно то, что учебный год должен обеспечиваться реальной программой.

Между тем эксперт по вопросам образования Асиф Джахангиров считает, что не совсем правильно, когда выпускные экзамены в школах проводятся в течение учебного года, когда приемные экзамены в вузы поводятся в мае.

«Согласитесь, ну чему учиться, если человек уже перешел в следующий класс, учебники уже сданы? Я думаю, что требование сдать учебники за 10 дней до окончания занятий – это инициатива отдельных директоров, которые поступают совершенно неправильно, а не централизованное действие. Фактически получается, что для этих учащихся учебный год завершен. Это неправильно», – сказал он.

Кроме эксперт коснулся еще одного волнующего его вопроса: в Азербайджане продолжительность учебного года делится на число учебных дней, которое по результатам сравнительного анализа одно из самых низких в мире.

«В Корее или Японии 220 учебных дней, а у нас – 34 недели (170 дней). А если тщательно посчитать, то у нас получится даже меньше чем 170 дней. Такие продолжительные летние каникулы в определённой степени расхолаживают учащихся. Обычно продолжительность летних каникул во многих странах порядка шести недель (1,5 месяца). А у нас с 15 июня по 15 сентября – 3 месяца, не считая всех тех каникул и праздничных дней в течение учебного года. На самом деле, нет никаких больших нагрузок. В Японии учатся на два месяца дольше нас. Эта самая нагрузка могла бы планомерно распределяться еще на более длительный период. И удвоение курикулумов было бы более эффективным, не с космической скоростью, чтобы уложиться в 170 дней. Фактически у нас даже не 34 учебные недели, а 32 (160 дней). И жаркий климат тут ни при чем, так как возможность организовать комфортное обучение в школах в этот период есть. Кстати, международные школы в Баку работают чуть ли не до конца июня, и начинают свои занятия в конце августа, и ничего страшного. И показатели высокие, и отдыхать успевают» – резюмировал А.Джахангиров.

Мы понимаем, что легче рассуждать со стороны, чем участвовать в процессе и пытаться найти правильный выход из сложившейся ситуации. Ведь не учителя виноваты в том, что содержание учебников несоразмерно с учебными днями. Но думается, что именно эта ситуация, наблюдаемая из года в год, является как раз поводом для тщательного и грамотного пересмотра учебной программы.

Рамелла Ибрагимхалилова

Яна Мадатова