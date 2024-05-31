Гуманные составляющие коммерческого проекта Sea Breeze

520 Просмотров

Признаться, второй инвестиционный форум Sea Breeze Investment Forum поразил своим размахом, как, собственно, и сам уже отстроенный на северном побережье Абшерона современный городок туристического типа. Впрочем, туристического ли? Только ли о туризме мы можем говорить, описывая Sea Breeze? Вчерашний форум показал, что реализуемый проект выходит за рамки туризма и включает такие понятия, как инвестиционные вложения в недвижимость или даже просто место постоянного проживания людей. Но к этому мы еще вернемся, а пока отмечу, что о масштабах ведущегося там строительства, которое уже заложено и по обещанию представителей самой компании будет завершено к осени нынешнего года, и говорить нечего. Впечатляет!

Более того, я могу об этом судить как человек, имеющий дачный участок на том же побережье Каспия, в непосредственной близости от Sea Breeze, и регулярно посещающий пляж на протяжении последних 30 лет, с тех пор, как еще в годы Советского Союза эти пустынные, заросшие верблюжьей колючкой и солодкой, земли были розданы в дачные наделы по типу садово-огороднических участков. Люди строили дачи, сажали деревья, и пытались как-то благоустроить свои дома и наделы, а прибрежная полоса была пуста и оставалась неухоженной. Некогда, когда воды Каспия были сравнительно высоки, на той части суши, где сегодня красуются прекрасные отели и суперсовременные дома, тянулись неглубокие озера с камышами. Морские штормы и высокие накатывающие на берег волны заполняли их водой, а на самом берегу порой можно было видеть тушки каспийских тюленей. Но сейчас этот берег не узнать…

Что представлял собой второй инвестиционный форум? Мероприятие состояло из нескольких частей. Первая – закладка капсулы в самом видном месте городка под специальной мемориальной плитой. Это некое послание в будущее с содержанием карты, пожеланий, проектов, которые должны быть реализованы в течение ближайших десяти лет. Именно через такой срок капсула и будет вскрыта, и тогда можно будет сравнить сумела ли компания, владельцем которой является Эмин Агаларов, справиться с поставленной перед собой амбициозной задачей, и насколько успешно. Во всяком случае государственная поддержка инвестиционному проекту Sea Breeze обеспечена пожеланием «В добрый путь» – словами, которыми министр экономики Микаил Джаббаров подписался под картой будущего и чем напутствовал Эмина Агаларова перед запуском очередного этапа строительных работ в городке.

Второй этап мероприятия оказался не менее интересным, поскольку представлял собой некое сочетание фуршета на воздухе с официозом в конференц-зале с участием руководителей некоторых государственных структур. В числе приглашенных были министр экономики Микаил Джаббаров, председатель Госкомитета градостроительства и архитектуры Анар Гулиев, председатель Госагентства развития туризма Фуад Нагиев, руководитель Азербайджанской инвестиционной компании (AZPROMO) Юсиф Абдуллаев, а также представители банков и сферы развития малого и среднего предпринимательства, ведущие специалисты по международным инвестициям, архитекторы, риелторы и многие другие.

А теперь несколько слов о том, что же представляет собой прибрежный туристический городок Sea Breeze сегодня и каким он станет в ближайшем будущем, с учетом поддержки, которую этому проекту оказывает государство. О том, почему именно эта поддержка оказывается, рассказал в своем выступлении министр экономики, отметив, что строительство такого городка – это пример частно-государственного партнерства, когда инвестор вкладывает деньги и привлекает других инвесторов, а государство обеспечивает поддержку, создавая, к примеру, удобную инвестиционную и налоговую среду, продолжая политику диверсификации экономики. Между тем такое партнерство подразумевает не только государственные меры по стимулированию бизнеса, но и ответные со стороны частного сектора, проявляющиеся в открытии новых рабочих мест и снятии тем самым части нагрузки с государства в плане занятости, выплате достойной заработной платы, что ведет к улучшению благосостояния граждан и другим факторам. В нашем случае довольно серьезную поддержку государству Sea Breeze окажет уже тем, что разместит порядка 4-5 тысяч гостей, которые прибудут осенью нынешнего года в Азербайджан на COP29. В некоторой степени этим и объясняется размах строительства в городке, где одновременно сейчас возводятся 300 новых вил, оснащение которых после строительства мебелью и техникой завершится уже в сентябре 2024 года.

Кстати, с призмы понятия человеческого капитала к своему презентационному выступлению подошел и сам владелец города-курорта Sea Breeze Э.Агаларов. Он сказал, что лично для него этот проект стал частью жизни, поскольку там немало деревьев, посаженных лично им самим лет 10 тому назад, и теперь они стали высокими и с роскошной кроной. Впрочем, о его отношении можно судить и по тому, что у этого не бедного в общем-то человека, которым этот город и построен, на всей территории Sea Breeze нет даже личного кабинета, где можно было бы уединиться и отдохнуть. Кабинет – это внутренние дороги городка, по которым он разъезжает и следит за ходом строительства, это песочные барханы, которые приходится выравнивать экскаваторами, овраги, которые надо засыпать, и даже искусственные острова в море, которые закладываются с тем, чтобы на них строить новые отели.

И если уж мы заговорили об удобствах проживания в этом городке, то отметим, что с нынешнего года ко всем жилым и административным строениям было проведено централизованное водоснабжение и дренажная системы. Деревьев там посажено немало, однако их численность возрастет сразу на несколько миллионов, причем к каждой будет проложен полив. О размахе посадочных работ говорит следующее: сегодня расходы компании на «зеленое» благоустройство территории обходятся в 1,5-2 маната на каждый квадратный метр городка. Сюда входят затраты на покупку и привоз плодородной почвы, заработная плата садовников и многое другое. Кстати, за всем садовым хозяйством городка ухаживают 600 садовников, но по словам Агаларова, в ближайшие годы их число возрастет до 2 тысяч, поскольку сама площадь Sea Breeze увеличится с нынешних 500 гектаров, то тысячи.

Несколько слов и об архитектуре Sea Breeze. Да, современные здания можно встретить и в самом Баку, и для нас это давно уже не ново, однако уникальность тамошней архитектуры – это, во-первых, сочетание очень интересных по внешнему оформлению домов с огромными отелями, за каждым из которых стоит новаторская идея конкретного известного зарубежного архитектора или известных в мире строительных компаний, разрабатывающих собственные уникальные дизайнерские проекты. Плюс в ближайшие годы на территории городка появятся отели таких известных брендов как Marriott, Hilton и других, что, как надеются как представители азербайджанских государственных структур, так и владелец городка Агаларов, привлечет туда еще больше инвесторов.

Несколько слов о коммерческой составляющей проекта. С удивлением узнал, что в зависимости от каждого отдельного построенного проекта доходность там колеблется в пределах 15-35% годовых. Пакеты предложений инвесторам разные. К примеру, можно сразу купить отдельный дом, можно квартиру в многоэтажных строениях и в зависимости от проекта у каждого из них своя цена за квадратуру. Но интересно то, что (как уверяют сами представители компании), если покупать недвижимость в Sea Breeze исключительно с инвестиционной или коммерческой целью, то вложения можно вернуть через пять лет. Грубо говоря, вложив энную сумму за квартиру, можно эти деньги вернуть благодаря сдаче ее в аренду, чем, кстати, будете заниматься не вы лично, а профессиональная команда компании.

Что касается стоимости жилья, то на сегодняшний день в среднем она равна $2966 за квадрат. Как утверждают представители компании, это значительно дешевле стоимости жилья в аналогичных туристических городках или других сопоставимых по масштабам и престижу проектах за рубежом. Так, в Грузии квадратура такого же жилья стоит $3511, в Египте – $4352, на Кипре – $5417, в Турции – $6210, а в ОАЕ – $7426. Аналитики компании утверждают, что инвестиционные риски каспийского региона переоценены, а региона ближневосточного, наоборот, недооценены. И наконец, команда Sea Breeze считает, что вложения в недвижимость в этом городке выгодно по трем причинам: быстро развивающемуся масштабу строительства, что будет приводить туда все новых и новых инвесторов и соответственно подстегивать цены, постоянно развивается инфраструктура (там уже функционирует McDonalds, плюс в следующем году официально откроется филиал Международного банка Азербайджана), и конечно же, вопрос того же благоустройства с точки зрения парков, аквацентров, пляжей и т.д.

И в завершении несколько слов о тех же абшеронских пляжах. Дело в том, что городок Sea Breeze тянется вдоль всей прибрежной полосы, отгораживая местных жителей и дачников от моря. Чтобы выйти к морю и попасть на пляжные участки, им придется проходить через городок, что, конечно же, выгодно как самим жителям, поскольку они смогут воспользоваться всей банковской, торговой, ресторанной и любой другой инфраструктурой городка, так и компании Sea Breeze.

Другой вопрос, будут ли обеспечены выходы к морю с каждой дороги, делящей дачи на так называемые «даланы» или кварталы? Если нет и людям придется идти сотни метров под палящим солнцем для того, чтобы выйти к входным воротам Sea Breeze, то это, конечно же, породит немалое неудобство и вызовет у людей недовольство. Если же проходы все же будут обеспечены, то это лишний раз продемонстрирует не только коммерческую, но и социальную ориентированность проекта Sea Breeze.

Но мне почему-то кажется, что все эти вопросы будут учтены. Хотя бы потому, что сам Э.Агаларов не относится к нему исключительно как к инвестиционному, а рассматривает с точки зрения гуманности, а министр экономики М.Джабарров, обещавший оказать Sea Breeze всяческое содействие, вообще начал свое выступление на форуме с эпизода из личной жизни, рассказав, что первые шаги в своей жизни он сделал именно на этом пляже, когда его семья владела там дачей.

Рауф Насиров