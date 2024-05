МИД Азербайджана призвал международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в стране. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети «Х».

«Установленные Арменией противопехотные мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев на освобожденных от оккупаций территориях. Сегодня 27-летний сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) был тяжело ранен и лишился стопы при подрыве на мине в деревне Сырхавенд Агдамского района. Несмотря на значительные усилия, операции по разминированию сталкиваются со многими проблемами из-за отказа Армении передать точные карты с указанием местонахождения наземных мин. Международное сообщество должно мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в Азербайджане», – говорится в публикации.

Armenia-planted landmines countinue to kill and maim Azerbaijanis in recently liberated territories.

Today, @ANAMA_gov_az 27 years old employee was severely injured and his foot was amputated as a result of a landmine explosion in Sirkhavand village.

Despite extensive efforts,… pic.twitter.com/nfSZyO2UPT

— MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) May 28, 2024