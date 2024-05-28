Франция увеличит поставки вооружений Армении: что известно |
ЕС обсудит разрешение Украине на удары западным оружием по территории России |
Сотрудник ANAMA подорвался на мине |
Энтони Блинкен поздравил Азербайджан с Днем независимости |
Ушел из жизни экс-министр обороны Азербайджана |
Алиев: Азербайджан всегда отстаивал интересы малых островных государств |
Гасанов: Азербайджанская армия еще больше укрепляет свои позиции |
Сеидов: Мы сломали стереотип о том, что с Россией опасно дружить, а Азербайджану нельзя доверять |
Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня независимости |
Главное Политика

МИД Азербайджана призвал международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы

МИД Азербайджана призвал международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в стране. Об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства Азербайджана в социальной сети «Х».

«Установленные Арменией противопехотные мины продолжают убивать и калечить азербайджанцев на освобожденных от оккупаций территориях. Сегодня 27-летний сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) был тяжело ранен и лишился стопы при подрыве на мине в деревне Сырхавенд Агдамского района. Несмотря на значительные усилия, операции по разминированию сталкиваются со многими проблемами из-за отказа Армении передать точные карты с указанием местонахождения наземных мин. Международное сообщество должно мобилизовать усилия для устранения минной угрозы в Азербайджане», – говорится в публикации.

Теги:
Из этой рубрики
Хакан Фидан: Наше братство будет вечно жить под лозунгом «Одна нация, два государства»
Политика

Хакан Фидан: Наше братство будет вечно жить под лозунгом «Одна нация, два государства»

2024/05/28, 18:47
Первые кадры села Гызылгаджилы (видео)
Политика

Первые кадры села Гызылгаджилы (видео)

2024/05/28, 18:12
Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости
Политика

Президент Турции поздравил Азербайджан с Днем независимости

2024/05/28, 17:05
Сельчук Байрактар поздравил азербайджанский народ с Днем независимости
Политика

Сельчук Байрактар поздравил азербайджанский народ с Днем независимости

2024/05/28, 16:05
Грузия рассчитывает на дальнейшее укрепление Азербайджана
Политика

Грузия рассчитывает на дальнейшее укрепление Азербайджана

2024/05/28, 15:23
Сурен Папикян обсуждал в Бельгии вопросы сотрудничества с НАТО
Политика

Сурен Папикян обсуждал в Бельгии вопросы сотрудничества с НАТО

2024/05/28, 14:55
Посольство Ирана в Баку поздравило народ Азербайджана
Политика

Посольство Ирана в Баку поздравило народ Азербайджана

2024/05/28, 14:30
МИД Азербайджана призвал международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы
Политика

МИД Азербайджана призвал международное сообщество мобилизовать усилия для устранения минной угрозы

2024/05/28, 14:00
Посольство Грузии поздравило азербайджанский народ
Политика

Посольство Грузии поздравило азербайджанский народ

2024/05/28, 12:56