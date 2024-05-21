МУС поставил мир в очередной геополитический тупик

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Что общего между решением американских законодателей осудить инициативу Международного уголовного суда (МУС) на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, реакцией президента США Джо Байдена назвавшего возможность появления такого ордера «возмутительным» с, предположим, желанием ЮАР защитить права палестинцев? Связь бесспорно, очевидна, и именно она дает основание лишний раз подтвердить известную истину о том, что мир сошел с ума. Впрочем, обо всем по порядку…

Иск против Израиля в Международный суд ООН в Гааге поступил со стороны ЮАР еще 29 декабря 2023 года. С тех пор началось рассмотрение дела по требованию истца квалифицировать действия израильских властей в секторе Газа как геноцид, поскольку они совершаются с конкретным намерением «уничтожить палестинцев в Газе как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы». Слушания начались в январе и Международный суд постановил, что Израиль должен принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

Естественно, Израиль пытается доказать, что никакого геноцида там нет, а ЮАР настаивает на обратном. 16-17 мая этого года состоялись очередные слушания, где были введены корректировки по уже ранее принятым мерам по предотвращению ухудшения ситуации. Про этот суд много писалось, и информация о нем продолжает поступать по мере ухудшения ситуации в зоне боевых действий, например, сейчас уже в городе Рафах.

Однако 20 мая прокурор уже другого Международного уголовного суда, Карим Хан, обратился в палату предварительного производства с требованием выдачи ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и министра обороны Йоава Галанта, плюс нескольких лидеров ХАМАС. В документе говорится, что в силу собранных доказательств у прокурора имеются разумные основания полагать, что эти два израильских должностных лица «несут ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Палестины (в секторе Газа) как минимум с 8 октября 2023 года».

Внесем ясность: «дело против Израиля» рассматривается Международным судом ООН, а «дело против Нетаньяху, Галанта и хамасовцев» – МУС (это совершенно разные судебные инстанции). Первая была создана согласно Уставу ООН, для того чтобы «проводить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и международного права, улаживание или разрешение международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению мира». Международный суд ООН не преследует кого-либо лично, а регулирует межгосударственные споры. Туда государства обращаются с тем, чтобы урегулировать свои споры — как правило, территориальные.

А вот МУС не имеет прямого отношения к ООН, но может возбуждать дела по представлению Совета Безопасности ООН. И здесь уже рассматриваются дела по фактам геноцида, военных преступлений, преступлений против человечности и т.д., с дальнейшим привлечением к ответственности конкретных лиц.

Таким образом, к скандалу, разгоревшемуся в связи с обращением ЮАР в Суд ООН, который сопровождался регулярными выступлениями главы ООН Антонио Гутерриша по поводу «обеспокоенности и озабоченности» происходящим в секторе Газа, теперь примешался другой, связанный с требованием главного прокурора МУС Карим Хана о выдаче ордера на арест первых лиц правительства Израиля.

Не будем гадать над тем, кто стоит за этой инициативой прокурора, но, скажем, что вызвала она шквал негодования со стороны США и стран Европы. Так, Франция поддержала ходатайство МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху, Галанта и хамасовцев, а Англия выступила против. В Лондоне посчитали, что требование прокурора Карима Хана является контрпродуктивным для начала мирного процесса в регионе. А Россия отреагировала весьма своеобразно, хотя и логично. Официальное заявление сделала спикер МИД РФ Мария Захарова, сказав, что ситуация с инициативой МУС и США напоминает ужалившего самого себя скорпиона или паука, запутавшегося в собственных сетях. Конечно же, имеется в виду реакция США на происходящее, где президент Джо Байден собирается обсуждать с конгрессменами возможность введения санкций против МУС из-за инициативы его прокурора.

То есть, реакция России четко оглашена не была и непонятно, поддерживает ли эта страна возможность уголовного преследования Нетаньяху и Галанта или выступает против него, а поскольку надо демонстрировать хоть какое-то «движение» по данному вопросу, то реакция МИД РФ ироничная и направлена против США. К тому же, поддержав инициативу МУС, Россия рискует оказаться в двусмысленном положении, поскольку эта же организация приняла соответствующее решение относительно президента Владимира Путина. И было бы странно, признав решение против первого лица государства Израиль, игнорировать аналогичное против президента России. Тем не менее Россия должна была высказаться по этому поводу, но так, чтобы не обидеть ни тех, ни других.

Здесь интересно и то, как разделились голоса в самой Европе. Италия поддержала Израиль, что выразилось в официальном заявлении министра иностранных дел и вице-премьера Антонио Таяни о том, что своими действиями МУС «приравнивает террористическую организацию и законно избранного лидера демократической страны». В Чехии также назвали привлечение израильских чиновников к ответственности пугающим и «абсолютно неприемлемым». Аналогичного мнения придерживаются и в Германии, где официальное заявление МИД содержит следующее: «Правительство Израиля имеет право и обязанность защищать свой народ. Очевидно, что при этом действуют нормы международного гуманитарного права и все связанные с ним обязательства».

А вот в Бельгии считают, что «преследование виновных в преступлениях в Газе должно проводиться независимо от их статуса». Примерно такую же трактовку мы встречаем и на странице МИД Словении в социальной сети «Х»: «Военные преступления и преступления против человечности, совершенные на территории Израиля и Палестины с 7 октября 2023 года, должны расследоваться независимо и беспристрастно, в независимости от того, кто их совершил».

Как видим, единого мнения по поводу происходящего в МУС нет как среди стран Совбеза ООН, так и Европейского сообщества. Но одно дело, когда по данному вопросу с противоположных точках зрения высказываются первые лица или главы МИД отдельных государств, а другое – позиция главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля, который фактически начертил общий курс совершенно не в пользу Израиля.

«Я принимаю к сведению решение прокурора МУС ходатайствовать о выдаче ордеров на арест в палате предварительного производства Международного уголовного суда против Яхьи Синвара, Мухаммеда ад-Дейфа, Исмаила Хании, Биньямина Нетаньяху и Йоава Галанта. Все государства, ратифицировавшие устав МУС, обязаны выполнять решения суда», – написал он на своей странице в «X». А это, по сути, прочерчивает и возможную новую линию раскола между Евросоюзом и США по вопросу поддержки Израиля.

Знаете, что интересно во всей этой истории? Не мотивы стран ЕС, поддерживающих инициативу МУС или, наоборот, ее осуждающих, поскольку здесь на первый план выходят такие вопросы, как дипломатия и геополитические интересы, историческая или культурная привязанность и т.д.

Также понятно негодование непосредственно премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на претензии прокурора МУС Карима Хана, поскольку преследованию может подвергнуться именно он. И наконец, совершенно ясна реакция Джо Байдена на требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху, поскольку США является историческим союзником Израиля. Однако совершенно неясно как, Соединенные Штаты собираются разрулить ситуацию с МУС, который, по сути, продемонстрировал неповиновение против самой сильной страны в мире. Это звучит, несколько абсурдно, потому что законы гласят, что судебная система представляет собой независимую власть. Но не сейчас, когда в мире царят двойные стандарты.

И что означают санкции против МУС? Это когда судей и прокуроров лишают зарплаты?..

Рауф Насиров