Почему дорожает золото и к чему это приведет

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Сегодня утром цена золота в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже Comex побила очередной рекорд, поднявшись выше отметки $2 450 за тройскую унцию. При этом все же наблюдалась некоторая волатильность, например, с перерывами на непродолжительное падение с последующим ростом, она доходила даже до $2 454,1 за унцию. Но общая тенденция явно к росту.

По мнению международных экспертов главной причиной стала трагическая смерть президента Ирана Ибрагима Раиси, министра иностранных дел Хосейна Амира Абдоллахияна и ряда других высокопоставленных лиц этой страны, что расценивалось ими в качестве причины возможной дальнейшей дестабилизации политической ситуации на Ближнем Востоке. Другое дело, что согласно официальному заявлению самого Ирана, данное происшествие является трагической случайностью, и это, скорее всего, несколько снимет напряжённость на рынке в краткосрочной перспективе. Но при этом следует учесть, что мнение экспертов по дальнейшему развитию событий на рынке, все равно сохраняется в сторону повышения цены…

Первая причина роста цены на золото с начала года, в целом, связана с ростом спроса на этот металл со стороны Центробанков некоторых стран. Причем среди них как те, что являются на рынке основными игроками, так и «случайные» покупатели. В целом Центробанки увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 15,7 тонны: всего было куплено 40,4 тонны, а продано – 24,7 тонны. Так что намерения основных игроков в лице государственных регулирующих структур явно связаны с привлечением золота в страну и борьбой посредством него с высокой инфляцией.

Что касается конкретных государств, то на первом месте оказалась Турция, где в годовом исчислении инфляция превысила 57 с лишним процентов. На втором месте – Индия, закупившая с начала нынешнего года 5,1 тонну золота. Однако в этом случае причина заключается не в инфляции, а в традиционном желании жителей этой страны покупать золото. Так, по расчетам экспертов, Индия стоит на одном из первых мест в мире по покупке золотых драгоценностей семейными хозяйствами с целью хранения. Причем, как следует из заключения аналитика World Gold Council Кавиты Чако, потребительский спрос там с начала года должен был падать в связи с высокими ценами на золото, сокращением количества свадеб и ограничением, связанным со всеобщими выборами, однако такие события, как день Акшая Тритья (по поверьям это считается самым успешным днем в году для начинаний), наоборот, должен был стимулировать спрос. А вот привлечение с мировых сырьевых рынок золота Китаем, закупившим с начала года 5 тонн, опять же связано с желанием достичь макроэкономической стабильности. Отдельной строкой идут Казахстан и Сингапур, закупившие по 4,5 тонны золота каждая в связи с желанием перевести часть накопившихся валютных резервов в более ликвидное состояние. И наконец, Россия, приобретя 3,1 тонну, скорее всего, пытается таким образом компенсировать потери золотого резерва, которые наблюдаются в этой стране с начала 2022 года и параллельно удовлетворить потребность внутреннего рынка.

Как видим, причины роста интереса к рынку золота со стороны разных стран различны. Где-то государства привлекают золото для хранения в золотом резерве и расширения возможностей политики регулирования финансового рынка, а в ряде случаев это связано с настроением крупных игроков на внутреннем рынке и непосредственно населения. Здесь, возвращаясь к России, уместно привести мнение российского аналитика Николая Дудченко, который в интервью агентству INTERFAX.RU отметил, что «ситуацию со спросом на золото в России можно объяснить желанием диверсифицировать свои инвестиции, а также ростом градуса неопределенности, связанным с усилениями санкционной политики недружественных стран». В этой ситуации золото выступает в качестве привлекательного защитного инструмента и продолжает пользоваться повышенным интересом. Собственно, это объясняет намерение Гохрана России закупить до июня 2024 года в Госфонд 2 тонны золота в стандартных слитках. Что касается юридических и физических лиц, то спрос на золото на внутреннем рынке этой страны в последнее время стал столь высоким, что государство даже вынуждено прибегать к определенным мерам защиты и ужесточения на рынке. Российский Центробанк составил список на которые банки страны должны ориентироваться при продаже драгметаллов. Перечень так называемых сомнительных операций включает более 100 пунктов. Но основными считают следующие три правила: если клиент покупает драгоценные металлы в слитках, но не продает их или продает в значительно меньшем объеме; если покупка совершена после поступления денег на его банковский счет; если клиент не оставляет приобретенные ценности на хранение в банке или срок хранения незначительный.

Какие еще сюрпризы ожидать от рынка золота до конца этого года? По мнению международных экспертов, стоимость золота в этом году продолжит восходящий тренд и может превысить $2 600 за тройскую унцию, чему будет способствовать международная геополитическая напряженность. Следовательно, и в Азербайджане она тоже будет расти, причем как на слитки, которые можно купить, например, в центральном универмаге и других крупных торговых точках столицы, так и драгоценности из золота. Если же говорить о государственной политике Азербайджана в плане накопления этого драгоценного металла, то наглядным примером может служить тот факт, что в январе-марте нынешнего года Государственный нефтяной фонд увеличил свои запасы золота на 3 тонны, в связи с чем аналитики World Gold Council даже заметили, что азербайджанская структура – это единственный суверенный фонд, который сообщил о закупках золота с начала года. То есть покупка совершилась исключительно с целью увеличения государственных активов страны в золоте, что, согласитесь, не может не радовать.

Рауф Насиров