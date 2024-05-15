Пишем – Баграт, держим в уме – Гарегин II

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Армянская церковь открыто демонстрирует себя партией войны. Где епископу Баграту уготована роль лидера исключительно в игре на публику. В действительности антиазербайджанским процессом реваншистского толка на армянском поле из-за кулис, а иногда и открыто, руководит Эчмиадзин, подпитываемый армянской диаспорой.

Именуемый католикосом всех армян Гарегин II никогда не признавал территориальной целостности Азербайджана. Весной 2020 г., вкупе с Киликийским католикосом Арамом I, он поздравил небезисвестного Араика Арутюняна», принеся ему «из Первопрестольного Св.Эчмиадзина наше патриаршее благословение и добрые пожелания в связи с инаугурацией и вступлением в должность президента республики Арцах».

Вот так. Уверенно и с помпой. Поэтому вполне понятно, как Гарегин II мог отреагировать на блистательную победу Азербайджанской армии осенью того же года. Сначала он высказал недовольство текстом Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 г., а на протяжении последующих лет безостановочно внедрял в свою паству идею о невозможности «смириться с мыслью, что Арцах может оказаться в составе Азербайджана». Мало того, в начале сентября 2023 г. он поздравил с «арцахским президентством» выскочку Самвела Шахраманяна.

Как мы помним, после антитеррористического мероприятия локального характера антиазербайджанские акции сепаратистов приказали долго жить, но это лишь раззадорило Гарегина II, продолжившего свою линию на провоцирование реваншистских идей. Параллельно он прилюдно обвинял Никола Пашиняна в «предательстве национальных интересов». Весьма симптоматично, что периодически рядом с ним светился и глава Тавушской епархии Баграт Галстанян, который уже на следующий день после заявления Пашиняна о готовности Иревана признать «Нагорный Карабах частью Азербайджана» назвал этот подход «неприемлемым».

Так что сегодняшнее лидерство Баграта возникло не на пустом месте и не вдруг, а будучи разработанным именно в недрах Эчмиадзина. Тем самым армянская церковь стала открыто позиционировать себя политической силой (оппозиционной), хотя год назад не кто иной, как Гарегин II, во всеуслышание заявлял, что «церковь, должная заниматься духовными вопросами, не может быть вовлечена в политические процессы». Однако непосредственно тавушский Баграт собирает вокруг себя недовольных, а армянские СМИ с воодушевлением кричат о том, с каким пиететом в Союзе писателей Армении встречали священника Галстаняна.

Естественно, не обошлось здесь без Киликийского католикоса Арама I, в совместном заявлении с которым Гарегин II назвал «крайне опасным проведение демаркации и делимитации на тавушском участке границы с Азербайджаном».

Ну, а под шумок оппозиционеры вновь отправились за рубеж с протянутой рукой, причем все в те же самые столицы. В частности, считающийся одним из активных участников движения «Тавуш во имя Родины» Сурен Петросян вылетел в Брюссель и Москву. Ничего нового, однако.

В свою очередь, член группы «Альтернативные проекты» Ваге Ованнисян назвал обнародованные попом Багратом 20 пунктов «решения вопроса» видением «завтрашней Армении». Что интересно, так это выделение им двух багратовских акцентов: приверженность Иревана «продолжению мирных переговоров, равно как и работ по демаркации границы», а также «оздоровление внутренней жизни Армении путем внутреннего примирения». Тут как тут появилось новое церковное лицо – директор музея и архивов Эчмиадзина иерей Асогик Карапетян, воскликнувший, что «если церковь выражает обеспокоенность и критику в адрес власти, то это никогда не делается с целью подорвать либо поставить под угрозу государство или государственность».

Не исключено, что авторы «тавушского» сценария посоветовали священнослужителям несколько сменить тональность пластинки. Хотя, скорее, на время. Так как Баграт призвал армянскую диаспору «активнее поддерживать протесты в Армении».

Как бы то ни было, в свете происходящего в Армении отдельные аналитики рассуждают о причинах появления на политико-оппозиционной площадке церковного элемента непосредственно в нынешний период. Но, может, здесь просматривается довольно обыденный нюанс – борьба за власть?

Напомним, что с приходом Пашиняна к власти ряд оппозиционных Гарегину II священнослужителей начал вести против него кампанию под лозунгом «Новая Армения – новый патриарх». Не исключено, что в последние месяцы этот клич вновь стал доходить до Гарегина II. Вот Эчмиадзин и приближенные к нему церковники приступили к этапу открытого позиционирования себя «уличной» оппозицией, намереваясь таким образом приблизиться к моменту, когда можно будет взять в свои руки все бразды правления Арменией.

Теймур Атаев