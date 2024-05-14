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Кремль сделал заявление в связи с Шойгу

Кремль сделал заявление в связи с Шойгу

Назначение Сергея Шойгу на должность секретаря Совета безопасности РФ не может считаться понижением. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РБК.

«Я не думаю, что уместно так ставить вопрос, это очень высокий государственный пост с очень широким объемом задач», — сказал Песков. Руководители этого органа находятся в постоянном контакте с главой государства и несут большую ответственность, подчеркнул Песков.

В Кремле, по его словам, нет опасений, что кадровые перестановки в Минобороны могут внести дезорганизацию в действия российских войск.

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