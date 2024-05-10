Фархад Мамедов: Это последняя отрыжка реваншистских сил в Армении

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Протесты в Ереване «набирают обороты». Как пишут армянские СМИ, протестующие уже перекрыли межгосударственную дорогу Армения-Иран на участке памятника «Зангер» в Горисе. Люди продолжают стекаться на тамошнюю площадь Республики. От инициатора беспорядков – архиепископа Баграта Србазана, который несколько дней назад возглавил этакий экологически-туристический поход на Ереван с обзором окрестностей и приятными остановками по пути природных достопримечательной, уже поступил призыв к студентам и предпринимателям Армении присоединиться к митингующим. В ответ ректоры некоторых вузов пошли даже на закрытие университетских дверей с тем, чтобы не пускать учащихся на несанкционированную акцию, которую сами митингующие почему-то называют забастовкой. И наконец, картину дополняет заявление представителей некоторых силовых ведомств Армении о том, что собираются пресечь любые попытки беспорядков.

За прояснениями ситуации Minval.az обратился к политологу Фархаду Мамедову.

По мнению эксперта, факт закрытия дверей университетов или угрозы со стороны силовиков в адрес лиц, проводящих несанкционированные акции, следует расценивать как попытку армянских властей «применить арсенал административного ресурса, чтобы митинги и протесты не были многочисленными».

При этом открытым остается другой вопрос о том, стоят ли за происходящим в Армении сторонние силы, и если да, то какие именно?

«Протестное шествие в Армении, которое должно было завершиться в столице 9 мая с трансформацией в массовый митинг, а после в постоянный массовый протест, – это максимальная консолидация пророссийских сил в Армении… все, что смогут собрать – сказал Ф.Мамедов. – для нынешней России важно, чтобы Армения не пересекала основных красных линий: выход из ОДКБ, из СНГ, из ЕАЭС, из двусторонних договоров по базе и охране границ с Турцией и Ираном. Однако Пашинян все ближе и ближе к красным линиям. Это последняя отрыжка реваншистских сил, так как инерция процессов демонстрирует ускорение, при котором мирная повестка будет только обрастать новыми достижениями. Власть в Армении достаточно сильна, и имеет полный карт-бланш от Запада на применение силового ресурса и подавление незаконных действий».

Что касается переворота, то эксперт считает, что он возможен со стороны гражданских лиц. К примеру, если они сумеют собрать достаточное количество подписей депутатов для начала процесса импичмента, то у них все равно нет большинства в парламенте.

«Но если они сделают это, то должны будут собрать достаточное количество подписей и выдвинуть альтернативного кандидата в премьер-министры. Решать при этом будет уже парламент. Тогда, опять же, если как и в 2018 году протестующие окружат парламент и заставят депутатов проголосовать так, как им выгодно, как это сделал Пашинян в 2018 году, когда представители республиканской партии проголосовали за его кандидатуру на пост премьер-министра, то, может быть, у них и получится. Если не ошибаюсь, те события были в мае 2018 года», – отметил Ф.Мамедов.

Однако, по мнению политолога, это лишь один из возможных сценариев. А второй, предусматривающий вовлечение в процесс и участие в нем военных и правоохранительных структур – кажется маловероятным.

Естественно, на фоне происходящего в Ереване автоматически возникает вопрос будущего тех мирных договоренностей, которые должны быть достигнуты между Арменией и Азербайджаном. Как быть официальному Баку, если власть в Армении все же поменяется и к власти придут реваншисты? Означает ли это, что переговорный процесс будет заморожен? Отвечая на поставленные вопросы, Ф.Мамедов сообщил, что процесс достижения мира между государствами будет заморожен.

«Насколько легитимна будет власть в Армении, с которой придется вести переговоры? Если даже все будет в рамках Конституции Армении, то в переговорном процессе возникнет пауза, так как это было в 2018 году. Тогда весной и летом переговоры не проходили и возобновились только в сентябре, когда в Азербайджане поняли, что Пашинян провел легитимную процедуру своего прихода к власти», – отметил политолог.

Рауф Насиров