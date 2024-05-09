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Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об иноагентах

Посол Грузии во Франции подал в отставку из-за закона об иноагентах

Посол Грузии во Франции Гоча Джавахишвили подал в отставку из-за закона об иноагентах, пишет NewsGeorgia.

«Лично я не знаю никого вокруг себя — ни в правительстве, ни среди дипломатов — открыто пророссийски настроенного. Я понимаю, что это может быть своего рода тактикой для достижения определенной цели. Но я больше не вижу своей роли и ресурсов в этом направлении: двигаться в сторону Европы и одновременно защищать себя от Европы», — написал  Джавахишвили.

«Обстановка и настрой, сложившийся в отношениях с нашими друзьями и зарубежными партнерами из-за реинкарнации законопроекта («О прозрачности иностранного влияния»), делают мою миссию как Чрезвычайного и Полномочного Посла Грузии во Французской Республике и Монако крайне сложной. Соответственно, я уже обратился к своему непосредственному руководству с просьбой досрочно прекратить мои полномочия в занимаемой должности», — говорится в заявлении дипломата.

Он подчеркнул, что его решение — не политический демарш в чью-то пользу или во вред. «Я хочу после долгих колебаний избавиться от бремени, с которым, как мне кажется, я больше не смогу справиться», – сказал посол.

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