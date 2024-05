Хикмет Гаджиев встретился с гендиректором Еврокомиссии (фото)

Генеральный директор Еврокомиссии по вопросам соседства и переговоров о расширении Герт Ян Копман сообщил в соцсети Х о прибытии с визитом в Азербайджан.

«Я нахожусь в Азербайджане, чтобы обсудить сотрудничество между Европейским Союзом и Азербайджаном в области COP29, разминирования и других вопросов. Состоялись продуктивные встречи с помощником президента Хикметом Гаджиевым и заместителем министра иностранных дел Фаризом Рзаевым. Зеленая энергия на Южном Кавказе – важная возможность создать позитивную повестку дня в отношении региональных связей и мира», – подчеркнул дипломат.

Arrived in #Azerbaijan to discuss 🇪🇺🇦🇿 cooperation on #COP29, demining & more.

Started w/ a productive meeting w/ President’s Adviser @HikmetHajiyev & DFM Rzayev.

Important opportunity to build a positive agenda on green energy, regional connectivity & peace in South Caucasus. pic.twitter.com/AiQiQcTIWK

— Gert Jan Koopman (@GertJanEU) May 2, 2024