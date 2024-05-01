Боррель о протестах в Грузии

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в сети X осудил действия силовиков в отношении протестующих в Грузии, призвал власти этой страны обеспечить право на мирные демонстрации, напомнив о статусе кандидата на вступление в ЕС.

«Я решительно осуждаю насилие в отношении протестующих в Грузии, которые участвовали в мирных демонстрациях против закона об иностранном влиянии. Грузия является кандидатом на вступление в ЕС, я призываю власти обеспечить право на мирные собрания. Использование силы для их подавления неприемлемо», – написал Боррель.