Актера Жерара Депардье задержали в Париже

293 Просмотров

Французского актёра Жерара Депардье задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии, он находится в полицейском участке, где его допрашивают. Об этом сообщает BFMTV.

Депрдье обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съёмках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), и в 2021 году на съёмках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022) .

Жерар Депардье отвергает обвинения.