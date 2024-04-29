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Актера Жерара Депардье задержали в Париже

Актера Жерара Депардье задержали в Париже

Французского актёра Жерара Депардье задержали в Париже из-за выдвинутых против него обвинений в сексуальном насилии, он находится в полицейском участке, где его допрашивают. Об этом сообщает BFMTV.

Депрдье обвиняют в сексуальном насилии две женщины. Инциденты, по их словам, произошли на съёмках двух фильмов: в 2014 году на съемочной площадке «Маг и сиамцы» (Magicien et les Siamois, 2015), и в 2021 году на съёмках ленты «Зеленые ставни» (Les Volets verts, 2022) .

Жерар Депардье отвергает обвинения.

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