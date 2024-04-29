Огнен Гогич -«Минвалу»: Белград просит Баку проголосовать против обеих инициатив

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Среди недавних интересных событий был внезапный звонок президента Сербии Александра Вучича президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Согласно информации, сербский лидер проинформировал главу азербайджанского государства «о давлении, которому в последнее время подвергается Сербия, и попросил поддержки дружественного азербайджанского народа». Так, какую же помощь ждет Сербия от Азербайджана?

На эти и другие вопросы в эксклюзивном интервью Minval.az отвечает сербский политолог Огнен Гогич.

– Недавно прозвучал внезапный звонок президента Сербии Александра Вучича президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Сербский лидер попросил поддержки дружественного азербайджанского народа. Какую помощь, на ваш взгляд, Белград ожидает от Баку? И в какой форме может быть оказана эта помощь?

– Сербия в настоящее время сталкивается с огромным давлением со стороны западных стран, поэтому она обратилась к дружественным странам по всему миру, ища у них помощи. Неудивительно, что президент Сербии обратился к президенту Азербайджана за поддержкой, поскольку за несколько лет между двумя странами сложились довольно хорошие отношения.

В частности, в настоящее время на повестке дня Запада есть два вопроса, которые беспокоят Сербию. С одной стороны, страны Запада пытаются добиться принятия резолюции Генеральной Ассамблеи ООН по поводу геноцида, якобы совершенного в Сребренице в 90-е годы.

Западные страны скрывают тот факт, что они не предпринимают никаких действий для защиты палестинцев в Газе от продолжающейся бойни, настаивая на резолюции о геноциде в Сребренице. Пытаются ли они улучшить свои отношения с арабскими и мусульманскими странами, показывая, что на самом деле осуждают преступления против мусульманского населения? Фактически они используют преступления в Сребренице как фиговый листок к отсутствию действий по облегчению страданий в секторе Газа.

Другой вопрос касается заявки Косово на вступление в Совет Европы. И снова западные страны, в первую очередь Германия, настаивают на скорейшем приеме Косово в Совет Европы, несмотря на то, что базовые условия для членства не выполняются. Обе эти инициативы должны состояться в мае, поэтому они пересекаются.

Таким образом, Сербия сталкивается с огромным международным давлением и ищет друзей по всему миру, включая Азербайджан, для поддержки, чтобы попытаться предотвратить оба события. Короче говоря, Белград просит Баку проголосовать против обеих инициатив – проголосовать против резолюции по Сребренице в Генеральной Ассамблее и проголосовать против приема Косово в Комитете министров Совета Европы. Именно такой поддержки Белград ждет от Баку.

– Как в Белграде оценивают внешнеполитический курс Баку?

– Я думаю, что и Сербия, и Азербайджан – сравнительно небольшие страны, которые пытаются вести независимую внешнюю политику и противостоять давлению со стороны более сильных стран. В этом смысле они могут сотрудничать, пытаясь защитить свою более нейтральную и независимую позицию в глобальном масштабе.

Есть и другие вопросы, представляющие общий интерес. Одним из них является энергетический вопрос. Я думаю, что Сербия и многие другие страны обращаются к Азербайджану за источниками энергии и поставками.

Обе страны ориентированы на экономическое развитие. Насколько я знаю, Азербайджан инвестировал в Сербию. В целом экономическая деятельность – это то, что следует осуществлять на благо обеих стран.

– Сербия отказалась присоединиться к политике западных санкций против Москвы. Как это повлияет на ее отношения с Европой?

– Тот факт, что Сербия не ввела санкции против России, не повлиял на ее отношения с ЕС так сильно, как многие думают. Это потому, что Сербия подтвердила, что поддерживает территориальную целостность Украины и фактически осуждает нападение России на Украину.

Кроме того, Сербия поддерживает Украину разными способами, например, гуманитарной помощью, а также некоторым видом военного сотрудничества.

– Руководство Евросоюза оказывает очень серьёзное давление на Сербию с намерением предпринять более радикальные шаги по признанию независимости Косово. Каким вы видите дальнейшее развитие событий?

– В последние несколько лет Сербия находилась под огромным давлением с целью признания Косово. Давление даже усилилось после нападения России на Украину. Похоже, что западные страны хотят укрепить свое влияние на Балканах. Они рассматривают этот регион как сферу своего влияния. Они хотят вытеснить отсюда Россию и подтвердить, что Балканы на самом деле являются их территорией. По этой причине они действительно хотели включить Косово в НАТО. На самом деле это главная причина давления.

Они хотели заставить Сербию признать Косово, чтобы члены НАТО, которые не признают Косово, такие как Испания, изменили свою позицию в отношении Косово. Если бы это произошло, у НАТО не было бы никаких препятствий для принятия Косово в свои члены. Это была главная цель их дипломатического наступления. Так что то, как будут развиваться события в дальнейшем, во многом зависит от результатов выборов, которые пройдут как в Европарламент, так и в Белый дом. Судя по всему, произойдет смена администрации и в Брюсселе, и в Вашингтоне. Это в значительной степени повлияет на Балканы, поскольку после выборов, вероятно, произойдут изменения в политике как ЕС, так и США.

– В ходе визита президента Сербии в Париж Макрон призывал его к более тесному согласованию решений в области внешней политики с ЕС. Затем ПАСЕ одобрил вступление Косово в Совет Европы. И у Азербайджана проблемы с Советом Европы начались с активной подачи Парижа. 16 апреля Франция решила отозвать своего посла в Азербайджане для «консультаций». Есть ли какая-то связь между этими событиями?

– Я лично не вижу прямой связи. Кажется, это совпадение. Общим может быть то, что ситуация в Совете Европы изменилась после того, как Россия вышла из него. Западные страны начали усиливать свое влияние и больше использовать Совет Европы как инструмент для достижения своих внешнеполитических целей.

Вероятно, этим можно объяснить то, что произошло с членами парламентской ассамблеи от Азербайджана. В случае с Косово фактически всем правит Германия. Сербия ожидает, что Франция может фактически выступить против предложения о приеме Косово по ускоренной процедуре. Франция не пойдет на это, не потому что ее очень заботит Сербия, а потому, что она не хочет позволить Германии иметь гегемонию в Совете Европы.

Ясмин Мамедова