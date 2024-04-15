Почему Токаев сорвался в Армению

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Лететь с первым официальным визитом в страну всего на несколько часов, это, конечно, не вполне комильфо и обидно для принимающей стороны. Но, учитывая катастрофическую ситуацию с паводками в Казахстане, понять Токаева можно: уж раз он вырвался в Ереван в такое тяжелое для отчизны время, значит, на то были веские причины. Какие?

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев впервые посетил Армению, причем, в рамках двусторонних отношений, а не мероприятий в форматах блоков, в которые входят обе страны. И посетил вскоре после визита в Азербайджан, став, кстати, первым главой тюркского государства, побывавшим в Армении с начала 44-дневной войны 2020 года. В Ереване он встретился с премьер-министром Николом Пашиняном и президентом Ваагном Хачатуряном.

Прежде чем строить предположения, почему Токаев сорвался из Казахстана, где паводками потоплено около 6 тыс. частных домов, более 2 тыс. дворовых территорий, из районов бедствий эвакуировано около 120 тыс. человек; размыты автодороги, снесены мосты, задействованы все службы МЧС, Минобороны, МВД, других ведомств, и не отложил визит, обратимся к официальной информации.

А она такова: по окончании переговоров лидеров двух стран Токаев заявил, что Армения является очень важным и надежным партнером Казахстана на Южном Кавказе, и отношения между государствами основаны на неразрывной дружбе и взаимовыручке. Общей целью сторон он назвал «активизацию двусторонних отношений», и отметил совпадение интересов Еревана и Астаны с точки зрения регионального и международного мира и безопасности. «Мы заинтересованы в дальнейшем развитии всестороннего партнерства с Арменией, и поэтому сегодняшний визит имеет для меня особое значение», – сказал Токаев, подчеркнув, что стороны достигли конкретных договоренностей.

Речь шла также об интенсификации сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах. В течение последних 5 лет объем двусторонней торговли увеличивался, однако весь потенциал не задействован: Казахстан готов увеличить экспорт в Армению до 350 млн долларов. «Я предложил Армении реализовать ряд совместных инвестиционных проектов. Это особо актуально в сегодняшней сложной геополитической ситуации. Работа в этом направлении находится в центре внимания межправительственных комиссий», – добавил президент Казахстана.

Дальше – интереснее: Токаев назвал Армению «дружественной страной» и предложил Еревану и Баку вести переговоры в Казахстане с максимальным содействием Астаны в этом процессе: «Казахстан готов оказать наибольшую поддержку и взять на себя роль посла доброй воли, предоставив свою площадку для переговоров обеих сторон. Наша основная задача – сблизить наши дружественные страны, открыть дорогу к нерушимым добрососедским отношениям, миру и стабильному развитию в регионе».

По итогам переговоров Токаев и Пашинян подписали Совместное заявление. В рамках официального визита также подписано 10 документов, из которых стоит выделить Меморандум между министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана и министерством высокотехнологической промышленности Армении о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий. Ну и Меморандум об установлении побратимских отношений между городами Астана и Ереван.

Отметим, что перед визитом в Ереван Токаев дал интервью армянским СМИ, в котором рассказал о важности транспортных маршрутов, связывающих Восток и Запад через Каспийское море. Их востребованность растет, соответственно, возрастает значение Южного Кавказа, поэтому проект «Перекресток мира» заслуживает внимания. По его мнению, реализовать армянскую задумку можно при условии разблокирования региональных коммуникаций. «Полноценное функционирование транспортного сообщения – это важный шаг к экономической интеграции всего Южного Кавказа и установлению прочного мира в регионе… Хочу отметить, что перевозки между Казахстаном и Арменией осуществляются сегодня в основном автомобильным транспортом, что существенно ограничивает наши возможности», – подчеркнул он.

Думается, что перевозки между Казахстаном и Арменией ограничены вовсе не из-за логистических трудностей – откройся Зангезурский коридор хоть завтра, это вряд ли послужит активизации торговли между собственно этими странами, а даст дополнительные выходы Казахстану и другим странам в Турцию и далее в Европу. Потому – по определению – большой заинтересованности в мизерном росте мизерного торгового оборота между Казахстаном и Арменией нет – в отличите от азербайджано-казахстанского взаимодействия.

Тогда для чего Токаев прилетел в Ереван в столь трудное для его страны время? Версии могут быть разными, но их можно рассматривать и одним пакетом. Во-первых, обратим внимание на то, что визит в Ереван состоялся вскоре после визита в Баку, что наводит на мысль о замене переговорной платформы между Арменией и Азербайджаном – то есть между европейской, американской и российской может быть выбрана казахстанская, и Астана заработает политические очки на миротворческой ниве. Миссия эта, если она имеется в виду, легко для Казахстана не выполнима, хотя Токаев имеет репутацию конструктивного переговорщика. Но Армения – что ни день – преподносит новые сюрпризы и «генерирует» новые идеи, оттягивая с разделом границы и подписанием мирного договора. Кроме того, она находится под давлением коллективного и довольно неоднородного, по своим притязаниям, Запада. Словом, речь сейчас, скорее, идет о безотлагательности, а не желательности миротворческой миссии Казахстана при обоюдном согласии Баку и Еревана.

Но не будем забывать и о том, что мир на Южном Кавказе является вопросом практической важности для Казахстана, которому крайне важно бесперебойное функционирование Среднего коридора, проходящего через Азербайджан в Турцию, однако с не лишним открытием и дороги по территории Армении.

Вероятно, Токаев и Пашинян, помимо переноса переговорного процесса на казахстанскую площадку, обсудили ситуацию вокруг ОДКБ и ЕАЭС. В контексте экономического взаимодействия с Россией и Армения, и Казахстан находятся под давлением Евросоюза и США, хотя с Ереваном Западу сейчас приходится церемониться и воздерживаться от резких шагов, имея в виду не спугнуть армян в процессе их отрыва от России. Кроме того, Армения – страна бедная, а Казахстан насыщен углеводородным сырьем, ураном, иными природными ресурсами. Кроме того, в отличие от Армении, у него едва ли не самая протяженная в мире граница с Россией. Так что договоренность или наметки на то, как избежать рисков в такой ситуации, тоже не последняя статья интересов сторон. Равно как и вопросы безопасности в контексте членства в ОДКБ, которая в свое время сильно помогла сохранению власти Токаева.

Вообще же, говоря об ОДКБ, в которой Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан принадлежат к исламскому миру (в некотором роде – и Россия, имея в виду ее регионы), явно поддерживала Азербайджан, что стало причиной гнева Армении. Но, видимо, Токаев стремится к балансированию отношений в блоке, параллельно увеличивая роль Казахстана в Организации тюркских народов и в сотрудничестве на пространстве Евразии через свои дипломатические возможности.

Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.

Визит действительно может стать историческим, если Армения проявит политическую волю в урегулировании с Азербайджаном при медиаторстве Казахстана. Похоже, что возможности балансирования – крайне недальновидного и проигрышного для Еревана – у последнего явно иссякают.

Ирина Джорбенадзе