Коротченко: Армения должна заплатить Азербайджану за почти 30 лет оккупации

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Генеральный директор Каспийского института стратегических исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко обратил внимание, что в настоящее время политика Армении в отношении Азербайджана раздвоилась, и миролюбивые заявления сочетаются с возобновлением обстрелов на границе.

«Мы видим два трека в политике Еревана: с одной стороны, нагнетание военной напряженности с Азербайджаном, с другой стороны, декларирование тех моментов, без которых невозможны ни выход на полноценное заключение мирного договора, ни начало делимитации и демаркации государственной границы. Такие единство и борьба противоположностей. В принципе, вся армянская политика в последнее время отличается удивительными сочетаниями: провокации идут в паре с декларированием здравых подходов», – приводит его слова «Вестник Кавказа».

«Мы понимаем, что это за своеобразная диалектика: шаг вперед – два шага назад. Классика, которой можно описать позицию Еревана по урегулированию отношений с Баку. Увы, партнер достался Азербайджану крайне неудобный для нормального переговорного процесса. Приходится, с одной стороны, фиксировать, что какая-то здравая риторика звучит, но с другой стороны, не расслабляться, а добиваться от Еревана подписания мирного договора в непростых условиях, когда слова и дела у армянских властей зачастую очень сильно отличаются», отметил Игорь Коротченко.

Политический аналитик подчеркнул, что для выхода Армении на полноценное добрососедство с Азербайджаном деоккупация сел в Газахском районе будет только одним из первейших шагов, а в целом путь предстоит долгий. «Да, в первую очередь речь идет о возвращении всех территорий и населенных пунктов, которые с международно-правовой точки зрения и по состоянию на момент распада СССР являлись землями Азербайджанской ССР. Это очевидная вещь. Но после этого не нужно останавливаться. Необходимо выйти на мирный договор без каких-либо предварительных условий и подписать его в соответствии с базовыми принципами, которые сформулированы президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Они фундаментально обоснованы и соответствуют нормам международного права», – сообщил он.

«Дальше необходимо выполнение пункта 9 Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года о Зангезурском транспортном коридоре. Пашинян и Ереван сейчас в упор не хотят это даже обсуждать, хоронят этот пункт. Тем не менее, под заявлением стоит подпись Пашиняна, и Россия крайне заинтересована в том, чтобы Зангезурский транспортный коридор функционировал на тех принципах и условиях, которые прописаны в пункте 9: контроль за передвижением будет осуществлять пограничная служба ФСБ РФ. Затем для обеспечения добрососедства требуется передача в полном объеме карт минных полей, признание Арменией своей ответственности за акты геноцида азербайджанского населения, выплата соответствующих репараций и принесение официальных извинений. Армения должна платить Азербайджану за почти 30 лет оккупации 20% территорий», – указал Игорь Коротченко.

«Это программа-максимум для полноценного урегулирования отношений, а сейчас было бы хорошо, чтобы хоть что-то уже происходило. К сожалению, мы видим пока только очень резкую риторику, Армении начинает подыгрывать ряд влиятельных международных игроков – Евросоюз, США, Франция, Индия и Греция достаточно активно стоят за спиной Еревана. Такая сегодня реальность. Еще предстоит очень много проблем преодолеть, прежде чем выйти на какие-то конструктивные решения и надеяться, что Армения их выполнит. Мирный договор станет, наверное, поводом как минимум выдвинуть президента Ильхама Алиева на Нобелевскую премию мира», – заключил главный редактор «Национальной обороны».