Тренин: Россия не станет разворачиваться и уходить из Армении

169 Просмотров

Шаги и поведение руководства и представителей России в отношении Армении исключительно сдержанные, и нет каких-либо препятствий для нормального, серьезного, взаимоуважительного разговора, потому что в нынешней ситуации Армения для России имеет значение. Такое мнение выразил профессор факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики, экс-глава Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин, которого цитирует news.am.

«Я думаю, что возможность еще окончательно не упущена. Мне представляется, что шаг к прояснению отношений, формированию более благоприятной атмосферы для этих отношений могла бы сделать и должна была бы сделать армянская сторона. Но мы видим пока прямо противоположные шаги или шаги в прямо противоположном направлении. Если было бы желание, то да. Я смотрю, что с российской стороны, есть, конечно, горячие головы, которые очень резко и очень негативно в соцсетях критикуют Армению, но если посмотреть на шаги руководства России, шаги российских официальных лиц и поведение, оно исключительно сдержанное. Вот с этой стороны нет каких-либо, я бы сказал, препятствий для нормального, серьезного, взаимоуважительного разговора, потому что в нынешней ситуации Армения для России имеет значение, и Россия просто так, на мой взгляд, не будет разворачиваться и уходить», – сказал Дмитрий Тренин.

По мнению российского политолога, кроме тех интересов, которые связывают Россию и Армению, есть очень долгая, глубокая, и, казалось бы, до последнего времени прочная традиция взаимоотношений между Арменией и Россией.

«Эту традицию в России не хотят забывать и не хотят от нее открещиваться. Так что Россия, на мой взгляд, готова обсуждать эти вопросы. Но, на мой взгляд, сейчас обсуждать большого желания у армянской стороны нет. Я понимаю, что армянское руководство сделало целый ряд очень важных шагов, но все эти шаги, там есть определенная внутренняя логика, ведут Армению к дальнейшему отдалению от России, и Армения получает, как мне представляется, какие-то обещания, какие-то заверения от западных стран, но ценность этих заверений для меня лично сомнительна. Но Армения свободная страна, она может действовать вполне суверенно. Но если вы свободны и суверенны, то вы должны, конечно, понимать последствия тех или иных своих суверенных решений», – сказал он.

Отвечая на вопрос о том, какое место сейчас занимает Южный Кавказ среди приоритетов России и не сократилось ли его значение для РФ, российский политолог сказал, что значение не столько сократилось, сколько изменилось.

«Если в советское время, в имперское время это был фронтир, это была такая база, которая с одной стороны защищала юг России от соседних великих держав и от заморских государств, которые могли России угрожать с южного направления, то сейчас это регион, который, во-первых, примыкает к нашему Северному Кавказу. И мы увидели во время Чеченской войны, какое значение имеет отношение с сопредельными государствами с точки зрения обеспечения безопасности самой России. И речь здесь, на мой взгляд, не идет о стремлении возродить какую-то империю, установить контроль над сопредельными странами. И Грузия, и Азербайджан довольно давно идут по разным, но совершенно самостоятельным путям. Их отношения с Россией различны, но тем не менее и с Грузией, и с Азербайджаном, несмотря на то, что с Грузией сейчас нет дипломатических отношений, а Азербайджан является близким союзником Турции, но с этими обеими странами у России установились довольно прагматичные и довольно продуктивные отношения», – пояснил Дмитрий Тренин.

По его словам, с Арменией у России отношения были традиционно другого уровня, уровня союзничества, уровня очень близкого партнерства.

«Сейчас одна из составляющих этого партнерства находится под серьезной угрозой. Это партнерство в области безопасности. Другая нога партнерства – это отношения в экономической сфере, членство Армении в Евразийском экономическом союзе, она работает, она функционирует, причем довольно успешно, и Россия это ценит, особенно в нынешних условиях санкционного давления. Но если и в этой области, что на мой взгляд, неизбежно, поворот в сторону Запада будет означать сокращение для России возможностей приобретать какие-то вещи, товары и так далее на мировом рынке через Армению, если это тоже схлопнется, я прошу прощения за такое слово, то интерес России к Армении, конечно, сильно пострадает. Но и, конечно, останется, наверное, на очень долгое время интерес, связанный с тем, что в России проживает крупная, и я бы сказал, достаточно влиятельная армянская диаспора. Вот основной интерес. Конечно, Россия сегодня не использует Армению как военную базу против Турции и Ирана. С обеими этими странами у России установились разные, но достаточно тесные отношения. И здесь речь не идет как в 19 веке или в первой половине 1920 года, о военном противостоянии, так что интересы меняются, значение в чем-то возрастает, скажем в экономике значение возросло благодаря транзитной торговле, но все меняется в то же время, поэтому баланс интересов или степень заинтересованности России в Армении тоже меняется. Сейчас, я еще раз подчеркну, Россия заинтересована в том, чтобы Армения не просто формально сохранилась в Евразийском экономическом союзе, чтобы это членство было продуктивным для обеих сторон. Ну и конечно Россия стремится к тому, чтобы отношения в области безопасности также сохранялись, а конфликт с Азербайджаном решался бы на путях того трехстороннего соглашения, о котором я уже несколько раз упоминал», – отметил российский политолог.