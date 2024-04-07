Сабина Алиева: Как было бы здорово, если бы детские книги переводили на все языки народов Азербайджана

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В Азербайджане созданы все необходимые условия для всестороннего развития молодежи, раскрытия и оценки потенциала, повышения их роли в общественно-политической жизни, превращения в главную ведущую силу в обществе. Но молодыми быть всегда нелегко, ибо молодость – то самое время, когда человек наиболее подвержен критике со стороны более старшего поколения: не так сказал, не так сделал, не с того начал.

На вечную тему отцов и детей, педагогов и учеников сотрудник Minval.az поговорил с Сабиной Алиевой – педагогом, начальником отдела по практике и карьере при Департаменте по внешним связям и маркетингам АГНА, рассказавшей также о том, чего именно не хватает современной азербайджанской молодежи для осмысления такого многогранного понятия, как мультикультурализм.

– Я перестала критиковать нашу молодежь в 2020 году, когда любовь к родине объединила всех, независимо от происхождения и национальности. Ведь даже живущие за рубежом молодые люди вернулись в Азербайджан, чтобы приять участие в боевых действиях за территориальную целостность страны. И я поняла, что, если у молодежи и есть какие-то ошибки, то это скорее наши ошибки, мы наступаем на грабли, а они, в свою очередь, бьют по нашим детям. Мы, взрослые, должны более индивидуально, а не шаблонно, подходить к каждому ребенку, ибо задача педагогов и родителей – воспитание в детях личностного патриотизма. И поэтому, начиная с детского садика, где малыши встречаются со взрослыми, нужно вкладывать в души и сердца детей более объемную информацию о положительных сторонах нашей Родины. Кроме того, наши дети, наша молодежь, должны чувствовать большую заботу со стороны государства. И начинать нужно с учебных пособий, книг, прививания любви к национальной культуре и поэзии, к Насими, Низами, Физули, посредством правильных переводов, грамотно составленной школьной программы. И ребята будут тянутся к знаниям, связанным именно с родиной, проникаться любовью к своему народу и стране.

– Возможно, это дорогостоящий проект, и, кроме того, для понимания нужны показательные примеры. У вас есть такой пример?

– Конечно, есть. Мои дети учатся в международной школе, и у них есть департамент азербайджанского языка. И представляете, даже иностранцы начинают проникаться любовью и уважением к нашей культуре, поэзии. Они даже делают постановки, играют на сцене, представляя героев поэзии Низами и Физули в лицах, и лица эти не только цитируют знаменитые строки на иностранных языках, они с удовольствием изучают наш государственный язык. Я считаю, что наши педагоги должны показать свою креативность, шагая в ногу со временем, чтобы заинтересовать молодежь.

Патриотизм – это не только героизм на поле боя с автоматом в руках. Мы не можем всю жизнь только воевать. Сегодняшняя задача педагогики – как можно более обширнее представлять нашу страну на различных престижных международных конкурсах и предметных олимпиадах. Мы сегодня представляем искусство Азербайджана, мы должны сделать ставку на книги, написанные корифеями нашей педагогики, мы должны сделать качественные переводы нашей классики на английский язык, который на сегодняшний день является главным международным языком, и благодаря этому шагу весь мир узнает о нашей истории и культуре. Но все это можно сделать только тогда, когда на самом деле горишь любовью к своему народу, стране и своей работе. Вот настоящий патриотизм: приносить пользу своей стране, подписывать открытия, книги, фильмы, научные работы своими фамилиями – фамилиями граждан Азербайджана. Нужно уметь пропагандировать свои традиции, сохранять их в первозданном, а не в исковерканном виде.

На сегодняшний день у нас только канал СВС транслирует передачи на четырех языках: русский, азербайджанский, английский и армянский. А тем не менее описание всех наших культурных традиций должно быть переведено на множество языков и транслироваться в гораздо большем языковом диапазоне. Понимаете, мы приглашаем в эфир наших сограждан, рассказываем друг другу о национальных традициях, и все это остается в замкнутом кругу. Почему у нас нет многоязычных телеканалов? Они должны быть созданы – в рамках государственной пропагандисткой программы.

Мы много говорим о значимости родного языка, а тем не менее мало что делается в этой сфере. В качестве примера могу привести программу CNET, созданную французами именно с целью сохранения своего родного языка, опасающихся, что мировое господство английского языка полностью поглотит их французский. В принципе того же самого опасаются все страны, сохранившие свой родной язык. И благодаря этому CNETу граждане Франции и дети, родители которых переезжают за рубеж, получают параллельно основному еще и французское образование. И, кстати, университет им. Джорджа Вашингтона тоже подключился к этой программе, благодаря которой они преподают английский язык, историю английского языка, историю Америки.

На сегодняшний день мы тоже должны очень лоббировать свою культуру, национальные ценности и свой язык в мировом пространстве. Например, мы могли бы создать такую платформу, что все наши азербайджанцы, живущие за рубежом, в том числе и представители дипкорпусов, могли бы изучать историю Азербайджана, культуру, литературу, историю азербайджанской музыки. И если такая платформа будет создана, то пропагандистская машина лоббирования азербайджанской культуры встанет на рельсы и понесется с высокой скоростью.

Опят же пример: родители работают в Европе, и ребенок, проживая вне родины, отстраняется от своих корней, фрагментарно приезжая в Азербайджан навестить бабушку и дедушку, ему уже чужды наши традиции, культура, язык, то есть он по большей части уже космополит, хотя сегодняшнее восприятие космополитизма разнится с восприятием людей нашего поколения.

К примеру, родители такого ребенка считают, что их чадо в условиях космополитизма будет более развитым. Мы говорим сейчас о более глобальных вещах. Но при этом надо помнить, что у каждой семьи, у каждого рода есть своя история. И снова проблему я вижу во взрослых. Ведь зачастую мы просто морально калечим своих детей.

– Каким образом? Неправильное воспитание, привившее отсутствие уважения к другим людям, к истории и традициям?

– Именно! Многие «жертвы» переходного периода, когда было модно влюбляться в Турцию, Дубай, напрочь забыли о своих корнях, причем эти люди изменили не только свое отношение к национальным традициям, но и отношение к ним своих близких. Постепенно круг заблуждений растет, к сожалению, обрастая все новыми нелепостями. Примеров сколько угодно. Давайте не будем далеко ходить и возьмем свадебные традиции.

Никогда в Азербайджане не существовало традиции, когда невеста подает жениху соленый чай или соленый кофе. Это перенято от турок, именно у них эта традиция передается из века в век, но не у азербайджанцев. А почему турки не перенимают наши традиции? Никто такого вопроса себе не задавал? Далее, слишком модернизировали хна-яхты, когда на руках у невесты уже рисуют густой индийский узор.

Далее, в европейских странах есть традиция разрезания ленты с жемчугом, да так, чтобы жемчуг посыпался. Сейчас очень популярно это действие на наших свадьбах, хотя на самом деле именно у азербайджанцев существует примета, что просыпавшийся жемчуг – к слезам. Зато у нас сегодня принято традиционно влезать в банковские долги, чтобы сыграть «традиционную» свадьбу. Вот это сегодня реально «наша традиция» На самом деле печально то, что мы все перенимаем, собираем в один котел, а потом выдаем за свое собственное, а тем временем другие страны могут узреть в «исконно азербайджанских» традициях свои.

А в идеале нужно, чтобы не мы перенимали чьи-то традиции, а у нас перенимали наши исконные, собственные! Например, у нас в Лянкяране есть традиция, когда невеста после свадьбы 40 дней не должна попадать на глаза свекру и свекрови. Вы об этом знали? Уверена, что нет! А тем не менее эта традиция есть, как и многие другие, забытые в связи с «немодностью». Азербайджан – многонациональная страна, и в каждом регионе свои свадебные церемониалы.

Зачем готовить соленый чай, если в Азербайджане есть традиция подавать двухцветный чай – светлый и темный? Это же наша изюминка! Но свои традиции мы постепенно забываем. Помните, когда мы учились в школе, у нас был предмет «Этика и психология семейной жизни»? У нас были уроки труда, где мы учились азам приготовления национальных блюд. Сейчас эти занятия аннулировали, непонятно, по какой вообще программе с детьми занимаются в начальных классах. Новое поколение действительно считает, что пицца – это наш национальный фастфуд. Я проводила в Шахдаге фестиваль «Нейшнл фастфуд», где объясняла, что наш фастфуд – это гутабы, а не донер, не шаурма, не пицца!

Может быть, мы должны проводить более грамотные мероприятия? Может быть, мы все же должны вернуть в учебную программу урок труда и предмет «Психология семейной жизни»? Нужен новый учебник по этим дисциплинам, и в учебнике этом авторы должны изложить наши реальные национальные традиции, причем традиции не только азербайджанцев, но и всех многочисленных народов, проживающих на территории нашей страны. Потому что те же лезгины, удины, татары, русские, аварцы, цахуры, таты, ингилойцы и прочие народы должны так же помнить и чтить свои национальные традиции.

И каждый ребенок, читающий этот учебник, будет понимать, насколько многообразна наша страна, сколько в ней проживает народностей, чтящих и соблюдающих не только традиции Азербайджана, но и свои собственные, веками формировавшиеся в их генах. В нашем детстве мы одинаково любили и знали и азербайджанский Новруз Байрам, русскую и еврейскую Пасху, татарский Сабантуй, лезгинский Яран сувар, были традиционные празднования всех этих дат в парке Дружбы народов, когда жители Баку собирались и пробовали праздничные блюда, кружились в зажигательных национальных танцах, обменивались историями и традициями. Мы знали, что на русскую Пасху люди белят домики и стволы деревьев, пекут куличи, пироги и красят яйца, ходили по домам, стучали в дома к русским, чтобы получить угощение. Евреи угощали нас мацой, лезгины – цканом.

И кстати, мы выросли в многоязычье, и многие дети даже говорили на языках своих друзей по двору и улице. А сейчас эта традиция забыта, увы. И если сегодня и празднуются какие-то праздники, они давно уже превращены в шоу, не несущее никакого культурного смысла, разве что визуальный эффект. А во время празднования Новруз Байрамы в Баку папаху кидают под дверь уже не с целью получить традиционные сладости, а с целью получить деньги. Вы наверняка будете смеяться, но в папаху уже кладут номер своей кредитной карточки, чтобы открывший дверь увидел и перевел деньги. Причем, если это шутка, то она вовсе не смешная! Нельзя так относиться к национальным традициям, это кощунство. Существует еще один очень важный момент, касающийся мультикультурализма в нашей стране.

В Гусарах есть очень красивая библиотека, в которой, к великому сожалению, лишь малые фрагменты книг на лезгинском, даргинском и аварском языках. Но почему бы нам все это не превратить в более драгоценный клад? Почему бы это лингвистическое многонациональное богатство нашей страны не приумножать, не распространять? В гусарской библиотеке я проводила день знаний, и были на празднике лезгинские дети, которые впервые держали книгу на своем родном языке, и это на самом деле большая трагедия. А ведь как было бы здорово, если бы детские книги переводили на все языки народов, населяющих наш родной Азербайджан, чтобы дети нашей многонациональной страны читали и слушали аудио-сказки на языке своего народа и знали историю своего народа, много веков компактно проживающего в родном Азербайджане. И только тогда наша молодежь будет полностью счастливой.

Яна Мадатова