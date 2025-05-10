Пакистанский защитник футбольного клуба «Сумгайыт» Иса Сулиман рассказал, что когда он прибыл в Азербайджан, то первое время не мог понять, почему в Азербайджане вывешивается так много флагов Пакистана.

«Первое время я не мог понять, почему в Азербайджане так много пакистанских флагов. Затем вскоре мне сообщили, и я узнал о прекрасных отношениях, которые у нас есть. Я определенно чувствую любовь со стороны азербайджанского народа, и они всегда говорят мне о своем уважении к Пакистану. Иногда даже таксисты отказывались брать плату, потому что я пакистанец», — отметил футболист в интервью azerisport.