Посол Азербайджана соболезнует в связи с кончиной экс-члена Конгресса США

Член Палаты представителей Конгресса США от Массачусетса (демократ) Уильям Делахант умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил государственный телеканал WCVB.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выразил соболезнования в связи со смертью экс-конгрессмена.

«Мои глубочайшие соболезнования семье бывшего члена Палаты представителей США Уильяма Делаханта. Билл был великим государственным деятелем и очень дорогим другом, и нам будет не хватать его мудрости. Покойтесь с миром!», – написал дипломат в соцсети.

My deepest condolences to the family of former U.S. Rep. William Delahunt.

Bill was a great Statesman and very dear Friend, whose wisdom and wonderful personality will be immensely missed.

Rest in Peace. pic.twitter.com/hKXq4Q1RVO

— Khazar Ibrahim (@hazar_khazar) March 30, 2024