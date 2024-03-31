Посол Азербайджана соболезнует в связи с кончиной экс-члена Конгресса США

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Член Палаты представителей Конгресса США от Массачусетса (демократ) Уильям Делахант умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщил государственный телеканал WCVB.

Посол Азербайджана в США Хазар Ибрагим выразил соболезнования в связи со смертью экс-конгрессмена.

«Мои глубочайшие соболезнования семье бывшего члена Палаты представителей США Уильяма Делаханта. Билл был великим государственным деятелем и очень дорогим другом, и нам будет не хватать его мудрости. Покойтесь с миром!», – написал дипломат в соцсети.