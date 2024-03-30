Власти Франции поощряют гонения на мусульман

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Во Франции разгорелся очередной скандал, имеющий непосредственное отношение к пропагандируемой этой страной исламофобии. Премьер-министр Франции Габриэль Атталь сообщил, что Франция подаст в суд на школьницу…

Повторимся: государство возбуждает судебное дело против обычной школьницы. А причина в том, что по требованию директора она отказалась снять хиджаб в учебном заведении. Далее история стала раскручиваться: ученица якобы заявила о том, что директор поднял на нее руку, а вслед за этим в его адрес стали поступать угрозы. В результате директор благоразумно подал в отставку, что и побудило премьер-министра одного из самых сильных государств Европы забросить все другие дела и заняться судьбой незадачливого педагога.

Вроде бы обычный школьный конфликт, который не стоит и выведенного яйца. Но так ли это на самом деле и действительно ли речь идет об незначительном инциденте или причину произошедшего следует искать в политике самого французского правительства? Разберемся в происходящем вместе.

Начнем с того, что это не первый подобный инцидент во французской школе. В октябре 2023 года мировые СМИ широко освещали случай с нападением мужчины чеченской национальности с ножом на школу в городе Аррас на севере Франции, когда был убит учитель и еще несколько человек получили ранения. На место происшествия незамедлительно явился президент Макрон, придав преступлению статус чуть ли не общенационального. А в октябре 2020-го вся Франция была шокирована зверским убийством в пригороде Парижа учителя местной школы Самюэля Пати, которому радикально настроенный чеченский беженец отрезал голову.

Причина – учитель показывал на занятиях карикатуры на пророка Мухаммеда. Так во всяком случае утверждала дочь убийцы. Стоит ли на фоне этих событий упоминать также о настоящем теракте в Париже, произошедшем в январе 2015 года? Тогда террористы убили в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo 12 человек и ранили еще 11 на улице. Причиной тех январских событий во Франции с еще несколькими крупными нападениями со стороны исламистских экстремистов опять же стали карикатуры на пророка Мухаммеда, размещаемые в журнале Charlie Hebdo.

Все это очевидным образом выявляет очень простую и всем известную истину – во Франции очень большие проблемы с терпимостью по отношению к мусульманам. А если быть точнее, то у мусульман как самой Франции, так и чуть ли не всей европейской части мира очень большие проблемы из-за гонений. Это, как говорится, факт. Но каковы причины подобной исламофобии? Следует ли происходящее воспринимать как следствие сложной и неоднозначной политики государства или истории отношений французских властей (в разные годы существования страны) с отдельными представителями исламского мира и исламскими странами? Или мы стали свидетелями искусственно накручиваемой проблемы?

Интересно, что мнение на данный счет экспертов из немусульманских стран отличается от того, что думают о происходящем в исламском мире. Например, в турецком «Анадолу» часто печатаются исследования на данную тему и большинство их сводится к следующей мысли: исламофобия во Франции в последние годы принимает все более масштабный характер и виноваты в этом сами власти. А в российском ТАСС или даже в английском BBC еще несколько лет тому назад можно было встретить публикации, где говорилось о том, что во Франции на деле нет никаких мер позитивной дискриминации, в связи с чем государство не подписывает никакие европейские конвенции по защите прав меньшинств, никакого понятия слова «меньшинство» на территории этой страны — все это вне закона. То есть мультикультурализм во Франции не имеет группового измерения. Нет никаких общин, никаких коллективных общностей, есть люди, и каждый человек имеет право на свою культуру. Иначе говоря, для Франции как государства не существует понятия «Ислам», а есть конкретные люди, пусть и мусульманской веры, и они равны перед законом с представителями всех других религий.

Но так ли это на самом деле? Тогда как объяснить тот факт, что еще в начале сентября прошлого года министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера заявила, что французским спортсменкам, входящим в олимпийскую сборную страны, на Олимпийских играх будет запрещено носить хиджаб. А в ответ сразу же было объявлено о решении Международного олимпийского комитета о том, что участники летних Игр 2024 года в Париже смогут без ограничений носить хиджабы и другие религиозные символы в Олимпийской деревне, в то время как их использование на соревнованиях будет регулироваться международными федерациями. Получается, что ограничения со стороны Франции на хиджаб сильнее, чем со стороны международной организации? Нонсенс, не правда ли? Не является ли это доказательством искусственно раздуваемой со стороны самих французских властей темы?

Другой пример: французские власти заявили, что правоохранительные органы усилят меры безопасности возле храмов и в районе мест проведения мероприятий, связанных с католической пасхой, которые будут организованы 31 марта. Понятно, что там боятся атак радикальных исламистов. Но разве в этих атаках виновны не сами власти и конкретно президент Макрон, регулярно заявляющий, что Франция не откажется от «карикатур», оскорбляющих ислам и пророка Мухаммеда? И это говорит глава государства, в котором проживает около 6 миллионов мусульман, что делает тамошнее мусульманское сообщество самым большим в Европе? Разве не Макрон, называя людей, проповедующих ислам во Франции, «параллельным обществом», виноват в том, что провоцирует эту часть общества и вынуждает вести себя именно как параллельная, а не полностью интегрированная часть французского общества? Разве не Макрон своими воинственными призывами против ислама косвенно виноват в том, что после убийства полицейским французского подростка алжирского происхождения в июне 2023 года властям пришлось задействовать около 40 тысяч полицейских и жандармов, а также элитные подразделения Raid и GIGN для того, чтобы предотвратить массовые волнения? Тогда в муниципалитетах вокруг Парижа был введен комендантский час, а в Лилле и Туркуэне на севере страны – запрет на проведение массовых мероприятий.

В определенном смысле действия Макрона были бы оправданы, если бы мы с вами проживали где-то в VIII-ом, IX-ом или даже X веках и стали бы очевидцами нашествия мусульман на земли франков, когда войска так называемых неверных, достигли даже окраин Парижа и взяли под контроль Нарбонну, Авиньон, Лион, Тулузу, Ниццу и Бордо. Но ведь после этого история не знала случая, когда мусульмане нападали на Францию, наоборот, XVIII веке именно французы, воспользовавшись слабостью Османской империи, затеяли известный Египетский поход, завершившийся резней египтян. А происходящее во многих исламских странах c XIX по XX века из-за колониальной политики Франции? Эти процессы привели к гибели миллионов мусульман, тех самых мусульман, которые в ходе Второй мировой войны сражались за Францию против гитлеровского фашизма и снабжали эту страну сырьем с колоний.

И как на этом фоне прикажете понимать действия нынешних французских властей? Перечень (не побоимся этого слова) преступлений Франции можно было бы продолжать еще долго. А как назвать человека, который маскирует острые социальные проблемы в своей стране, разжигая межконфессиональную рознь? А если этот человек еще и занимает самый высокий пост в стране? Разве это не политические махинации и интриги в чистом виде?

Рауф Насиров