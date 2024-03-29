Встреча в Брюсселе: для Еревана уготовлена роль жертвенной пешки

382 Просмотров

О запланированной на пятое апреля встрече в Брюсселе с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, госсекретаря США Энтони Блинкена и председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, к которой затем, по всей очевидности, присоединится также генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, писалось уже много. Глава армянского правительства Никол Пашинян едет в бельгийскую столицу с одной целью — услышать от новых «возлюбленных» просьбу «руки и сердца» и предложение связать сердца, чтобы затем со спокойной душой и уверенностью того, что его страна не останется «неразобранной», вернуться домой и объявить Кремлю о своем решении подать на развод.

До встречи в Брюсселе осталось совсем немного. Решение о ее проведении было принято ровно полгода назад, 6 октября прошлого года в испанской Гранаде, куда, как известно, армянский премьер полетел один, в смысле, без азербайджанского коллеги, с которым изначально планировалось провести на полях саммита очередную неформальную встречу в формате, который однажды (а точнее, в июне прошлого года) был опробован в Молдове — в компании с председателем Совета ЕС Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном и федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем. Но поскольку накануне испанского саммита Эммануэль Макрон выступил категорически против предложения Баку о расширении формата и включении в него также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, то глава Азербайджанского государства принял решение не ехать в Гранаду.

Вот так и прошла там встреча на тему «Ереван-Баку» без участия азербайджанской стороны, то есть, по формуле «без меня меня женили». Именно в ходе этого междусобойчика и было решено ускорить бракоразводный процесс, а с этой целью примерно через полгода вытащить армянского премьера в Брюссель, куда мог бы подъехать также госсекретарь США Блинкен.

Можно сколько угодно клясться в том, что эта встреча не направлена против третьих стран. Эти заверения хороши для политических новичков, к которым, как нетрудно догадаться, не относятся ни Владимир Путин, ни Ильхам Алиев. Новые «папики» Пашиняна вырывают Армению из орбиты Кремля, чтобы натравить ее на Азербайджан. В Армении, может быть, и рады забыть о кошмарах «Байрактаров» в небе, но Запад имеет иные планы: не дать армянам забыть, а вместо этого убедить армянское руководство в том, что у того теперь есть надежный покровитель, поэтому в мирном процессе можно и нужно занять непримиримую позицию.

Чем заканчивались подобные заверения в прошлом, а также в других странах, все мы хорошо помним на примере Украины, Грузии, Сирии, Ливии. Можно вспомнить и примеры из межвоенного периода, когда союзники, не моргнув глазом, слили Чехословакию, лишь бы умиротворить агрессора. Ну и как, умиротворили?

Сто лет назад союзники также обещали Первой Республике поддержку, но чем всё это закончилось? Армения всегда была и остаётся в руках Запада инструментом в решении сугубо собственных геополитических целей. В Брюсселе Пашиняну вновь наобещают в три короба, но когда наступит момент истины и Ереван, поверивший в заверения Запада, вновь попрет против своих соседей, никто ему на помощь не придет. И вновь наступит горькое отрезвление.

Поэтому, будет лучше, если Никол Пашинян поймет эту истину сейчас, еще до встречи со знакомыми его народу граблями — гарантия безопасности для армян это хорошие отношения с соседями, а не ложное покровительство далеких держав. Бросят, как это уже много раз случалось в истории, и даже слезу скупую не прольют.

Зухраб Дадашов