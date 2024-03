Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в Китае

Помощник президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев встретился с послом Пакистана в столице Китая Пекине.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

«Сегодня я встретился с послом Пакистана в Китае Халилом Хашми, поздравил с празднованием национального дня Пакистана в Пекине и также еще раз подчеркнул, что Азербайджан и Пакистан связывают крепкие узы дружбы и связей», – написал Х. Гаджиев.

Today, I met with the Ambassador Khalil Hashmi of Pakistan in China and offered congratulations on national day celebrations of Pakistan in Beijing and reiterated stronger bonds of friendship and ties between Azerbaijan and Pakistan. pic.twitter.com/JL2a8Nk3q8

