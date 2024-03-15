Азербайджан и Грузия: союзничество в сложных условиях и неожиданный визит Усубова в Тбилиси

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Все на самом деле обстоит не так, как выглядит. Отношения с Грузией у Азербайджана более чем сложные, сложнее чем отношения с Арменией, несмотря на то что со второй мы все еще находимся в состоянии войны, поскольку мирный договор еще не заключен. Сложные, потому что на Грузии более жестко столкнулись интересы глобальных игроков, которые далеко не всегда совпадают с интересами Азербайджана, а где-то даже представляют угрозу. Но надо отдать должное Грузии и Азербайджану, что в этой непростой ситуации соседи изо всех сил стараются сохранить дружеские отношения. Изо всех сил, потому что крупные акторы (и те, что присутствуют в регионе Южного Кавказа, и те, кто пытается проникнуть сюда) используют все более разные инструменты давления…

Напомним, что сегодня прошла 9-я трехсторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана, Грузии и Турции. И совсем неспроста выбран такой формат. Именно упрочнение союза указанных сторон поможет Азербайджану укрепить отношения и почувствовать себя более уверенным в тот момент, когда в схватке за регион столкнулись Франция и Россия.

А между тем Франция серьезно взялась за Грузию, пытаясь спровоцировать очередной конфликт на Южном Кавказе.

Давно уже не ново, что Париж всячески пытается доказать Еревану, что именно Франция, а не Россия или Иран, способна защитить Армению. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отвечает Франции взаимностью, и тоже толкает народ на сближение с Пятой республикой, разрывая связи с Россией. Франция ускоренными темпами углубляет сотрудничество с Арменией, особенно в сфере безопасности, а в конце февраля Пашинян отправился с визитом в Париж и встретился с Макроном, заявив о заморозке участия Армении в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Сразу после этого в Ереван прилетел министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню и обсудил со своим коллегой Суреном Папикяном поставки французских систем ПВО малой, средней и большой дальности. Армении пообещали, что очень скоро она получит ракетные устройства малой дальности «Мистраль», кроме того, Франция на постоянной основе будет консультировать ее по военным вопросам.

Но на самом деле любовь Макрона к армянам здесь ни при чем, как бы армяне не обманывали себя и не объясняли эти действия фактором присутствия влиятельного армянского лобби во Франции и многолетних культурных отношений. Президентом Франции, Макроном, движет холодный, материальный расчет, а армянский фактор для него – это просто удачное стечение обстоятельств, которое поможет Франции вытеснить Россию из Южного Кавказа.

А такая необходимость, как вы знаете, возникла сразу после того, как Россия вытеснила Францию из Нигера, тем самым лишив ее возможности поставлять уран, что ставит под угрозу энергетическую безопасность не только этой страны, но и всего Европейского Союза. Поэтому далее последовал официальный визит Макрона в Казахстан (1 ноября 2023 года), где обсуждалось сотрудничество в торгово-экономической и в других сферах. В результате было подписано шесть соглашений, самое интересное из которых касается намерений по сотрудничеству по стратегическим минералам. Казахстан, как известно, занимает первое место в мире по производству урана, обеспечивая более четверти ядерного топлива, потребляемого в Европе. Поскольку атомная энергетика составляет 63% в энергетическом секторе Франции, существует огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. С этой же целью на следующий день Макрон посетил Узбекистан.

Но одно дело договориться со странами-поставщиками урана, а другое – наладить его поставки. Сделать это для Франции сложно: ни Иран, ни Россия на такое не согласится, остается только Южный Кавказ, точнее территория Азербайджана, против которого Франция возглавила санкционное противостояние, пытаясь таким образом вынудить Баку стать более послушным, более управляемым для того, чтобы через Каспий и территорию Южного Кавказа наладить поставки урана из Центральной Азии на французские АЭС.

Но Армения – не единственный инструмент, который Франция использует в своей долгосрочной стратегии, будь на нашем месте любое другое государство, Франция поступила бы именно так же, потому что на кону энергетическая безопасность страны. Конфликт между Арменией и Азербайджаном играет здесь не последнюю, но и не главную роль. Ради своих целей французские политики готовы идти на всё.

Поматросит и бросит

Итак, сближение и военное оснащение Армении позволит вытеснить Россию оттуда, подтолкнет Ереван на уверенный разрыв отношений: главное – он не без покровителя, была Москва, которая, к тому же, охладела к Армении и стала более лояльной к Азербайджану, заявившему о себе как о надежном партнере, теперь – Париж. Но с последним не все так просто: он затеял двойную игру и насколько долго Парижа хватит играть в «любовь» с Арменией? Сдается нам, что как только Франция получит свое, отношения с Ереваном пойдут на спад и тогда армянам придется искать нового «главного злодея на планете и служить ему».

… и с Россией все начиналось гладко. Если с Арменией все относительно просто – достаточно использовать конфликт с Азербайджаном для достижения своих целей – проникновения на Южный Кавказ, то с Грузией – куда более сложная философия. С одной стороны, Грузия находится в добрососедских отношениях с Азербайджаном, а с другой, пытается отойти от недавних распрей с Россией, закончившихся аннексией Абхазии и Южной Осетии. Именно сюда брошены все силы Франции, особенно активизировавшейся в последнее время, расшатывая отношения между грузинами и азербайджанцами, создавая напряженность и дестабилизацию, ибо здесь самая сложная шахматная партия, в которую Париж хочет втянуть всех игроков региона: особенно Россию и Турцию, – спровоцировать прямое лобовое столкновение. То есть Франция не только заинтересована в разжигании новой войны между Арменией и Азербайджаном, но и в открытии нового противостояния между Грузией и Азербайджаном, между Россией и Турцией, наконец.

Именно поэтому в ноябре прошлого года Париж подбил Тбилиси на транзит через грузинский порт Поти бронемашин Bastion, предназначавшихся Армении. Позднее управляющая грузинским портом Поти компания APM Terminals Poti подтвердила информацию о том, что французские бронемашины Bastion переданы Армении через порт. В связи с этим грузинский политик, дипломат, Леван Пирвели в интервью Minval.az заявил, что Запад хочет противопоставить Грузию не только России, но и заинтересован в том, чтобы также противопоставить ее всему тюркскому миру: у него большие планы на Кавказ. И теоретически существуют три варианта поглощения Грузии: первый – Грузия интегрируется с тюркским миром; второй – Грузия интегрируется с Евросоюзом, и третий – Грузия интегрируется с Россией. Чтобы таким образом Евросоюз мог полностью вклиниться между тюркским миром и на Кавказ: здесь Армения является деструктивным фактором, а Грузия – логистическим, и тогда уже Запад практически может диктовать свои условия, неважно какого характера. А предоставление Грузией транзита для Армении политик объяснил тем, что иначе Грузия не смогла бы получить статус кандидата в члены ЕС, который вместе с коллективным Западом практически грозились устроить в Грузии революцию.

«Чтобы избежать рисков, Грузии пришлось согласиться на военный транзит для Армении», – сказал он.

А кто выступил гарантом становления Грузии частью Европы? Франция. Но самое интересное – впереди. В январе этого года премьер-министры Грузии и Армении Ираклий Гарибашвили и Никол Пашинян на встрече в Тбилиси подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

«Мы с Арменией традиционно, исторически являемся очень крепкими союзниками, друзьями, не просто соседями. У нас хорошее партнерство, отношения и сотрудничество по всем направлениям. Можно сказать, де-факто мы и так были стратегическими друзьями и партнерами. Но сегодня эта данность была оформлена, и сегодня мы подписали официально соглашение о стратегическом партнерстве», – отметил Гарибашвили.

Как раз позавчера распространили информацию о том, что Европарламент принял резолюцию, предлагающую рассмотреть возможность предоставления Армении статуса кандидата в члены ЕС. Как говорится, будут дружить домами…

«Стратегическое партнерство двух стран» – звучит красиво, особенно, если учесть, что нас в регионе Южного Кавказа – трое. А какими тогда являются отношения между Грузией и Азербайджаном? Вот что интересно. На чьей стороне Грузия в вопросе армяно-азербайджанского конфликта?

И наконец, зачем 12 марта секретарь Совета безопасности при президенте Азербайджана Рамиль Усубов совершил визит в Грузию? А затем, что, возможно, Азербайджан ждет от Грузии понимания союзнических отношений между странами с учетом новой политики официального Тбилиси…

Рамелла Ибрагимхалилова