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Главное Мир

Рейтинг Байдена падает

Рейтинг Байдена падает

Рейтинг одобрения деятельности президента США Джо Байдена снизился до 39% после его недавнего выступления перед американским Конгрессом, сообщает в среду The Hill со ссылкой на результаты опроса Yahoo News/YouGov.

В преддверие обращения президента к Конгрессу рейтинг одобрения Байдена, по данным предыдущего исследования Yahoo News/YouGov, составлял 40%.

Перед выступлением Байдена 45% опрошенных Yahoo News/YouGov заявили, что на грядущих президентских выборах проголосовали бы за экс-президента США Дональда Трампа. В новом опросе этот показатель возрос до 46%.

Менее 30% респондентов отметили, что Байден достаточно здоров, чтобы баллотироваться на второй срок.

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