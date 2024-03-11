«Оскар» дали. Оружие – нет

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«Оскар» 2024 года не обошелся без политической сенсации. Золотую статуэтку получил документальный фильм «20 дней в Мариуполе». При всех профессиональных достоинствах ленты, здесь нельзя не увидеть политического подтекста – Голливуд, и не только Голливуд демонстрирует свою поддержку Украине. И все бы хорошо, но эта ситуация очень напоминает первую карабахскую войну. Когда на линию фронта из Баку тоже приезжали в знак поддержки артисты, музыканты, привозили сигареты и конфеты, а бойцы говорили: вы нам не конфеты – вы нам патроны привезите! Потому как «Оскар» фильму про Мариуполь в США дали, а вот достаточного количества оружия Украине, чтобы этот самый Мариуполь освободить – уже нет.

В те же дни, когда зал рукоплескал решению Киноакадемии вручить «Оскара» ленте про Мариуполь, премьер-министр Венгрии Орбан делился впечатлениями о встрече с бывшим и, не исключено, что и будущим президентом США Дональдом Трампом. Раскрыв, в числе прочего, его обещание «не давать ни цента» на украинскую войну. Можно отмахнуться и вспомнить детскую игру в испорченный телефон, но сенатор Линдси Грэм вполне официально, на диктофон и на камеры, заявляет: «Наши союзники должны вернуть нам деньги, ведь мы задолжали более 34 триллионов долларов. Это не изоляция, это забота о нуждах американцев. Я собираюсь поехать на Украину скоро, и я скажу им, что помощь будет, но в формате заемных средств, которые вы должны будете вернуть».

Из 45 обещанных самолётов F-16 Украина получит, по всей видимости, только шесть. Такая же картина и с другими перспективными образцами оружия: помощь, конечно, приходит, но не в обещанных количествах и не в обещанные сроки. Сокращение западной, прежде всего американской, помощи Украине уже не первую неделю остается «темой дня» в экспертном сообществе. Дебаты между республиканцами и демократами в конгрессе США – лишь один признак того, что в Вашингтоне готовы как минимум заметно сократить, как максимум – вообще прекратить помощь Украине. А ведь речь идёт об оружии для воюющей страны. Где с расчётом этой помощи строятся конкретные планы военных операций. В какой степени «сложности» и «задержки» этой самый западный помощи привели к тому, что украинская контрнаступления не возымела ожидаемого эффекта – вопрос, который стоило бы озвучить.

Ну и без этого трудно отделаться от впечатление, что идея прекратить помощь Украине в США приняла уже критические масштабы. Причём такое Вашингтон проделывает со своими союзниками далеко не в первый раз. Американский военный вертолёт, зависевший над крышей посольства США в Сайгоне — пример классический: тогда, как потом признавались американцы, на связь с посольством пытались выйти многие вьетнамцы, с кем Вашингтон, скажем так, активно сотрудничал. И кого США, уходя из Вьетнама, просто бросили. Вьетнамская война, конечно, было очень жестокой и очень несправедливой, но повод ли это бросать своих?

Уже летом 2021 года «вьетнамские кадры» повторились в Афганистане. Откуда США вывезли даже служебных собак, а вот сотрудничавших с американскими институтами афганцев – далеко не всех. Хотя прекрасно понимали, что произойдёт с ними после того, как Байден вывел войска и по сути дела отдал Афганистан талибам. Ещё раньше, в 2014-м году, в Вашингтоне не отреагировал должным образом – и это ещё мягко сказано! — на российскую оккупацию Крыма, такого как бы серьезного документа, как Будапештский меморандум. То есть подписанные гарантии.

А теперь ту же схему проворачивают с Украиной уже во второй раз. Был ли у официального Киева шанс избежать войны и в какую роль в том, что от военного сценария отвернуть не удалось, сыграли именно обещания западной поддержки – вопросы, для многих очень неудобные. Особенно теперь, когда в западном экспертном сообществе во всю обсуждается идея «мирного соглашения», где Москва сохраняет за собой контроль над украинскими территориями – как минимум это Крым и Донбасс, как максимум – ещё и часть Херсонской и Запорожской областей, которые были захвачены уже после февраля 2022 года. После того, как Украина без существенной западной поддержки сорвала сценарий «Киева за три дня», её западные союзники решили действовать по принципу «украинцы сами справятся». А когда эти надежды не сработали в ожидаемых масштабах, в США даже не попытались ответить на вопрос, в какой степени они несут ответственность за трагедию того же Мариуполя, фильм о котором получил «Оскара».

А тем временем за поведением США наблюдает в других столицах. Где, возможно, ещё вчера видели в Западе потенциального союзника и защитника, а теперь приходит к выводу, что «своих не бросаем» — это не про США и не про нынешнюю Европу. А значит, остается в который уже раз вспоминать совет, который дал Украине президент Азербайджана Ильхам Алиев. Отметив главное – не мириться с оккупацией своих земель, Ильхам Алиев продолжил: «А второй совет – все время надейтесь на свои ресурсы и не обращайте внимание на резолюции международных структур, поскольку они не имеют никакой силы».

Нурани, обозреватель