Джон Керри: Украинцы погибают за ценности США

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Американцы должны быть возмущены тем, что украинцы погибают за ценности США, заявил в интервью MSNBC экс-представитель президента США по вопросам климата Джон Керри.

«За наши ценности борются другие люди на Украине… Я так расстроен и зол из-за того, что молодые военные в овраге на Украине, борющиеся за эти принципы… Каждый американец должен быть возмущен мыслью о том, что мы способствуем этому кризису», — сказал Керри.

По словам Керри, украинцы гибнут и не получают от США при этом нужной поддержки.