США отправили в Газу корабль (фото)

США начали переправлять оборудование для открытия временного порта по доставке гумпомощи в сектор Газа, сообщает Центральное командование Вооружённых сил США (СЕНТКОМ) в соцсети X.

«9 марта 2024 года корабль ВМС США General Frank S. Besson покинул базу Лэнгли-Юстис и направился в восточную часть Средиземного моря», — указано в сообщении.

Корабль доставляет оборудование, необходимое для создания временного порта для транспортировки в палестинский анклав жизненно важных гуманитарных грузов.

On March 9, 2024, U.S. Army Vessel (USAV) General Frank S. Besson (LSV-1) from the 7th Transportation Brigade (Expeditionary), 3rd Expeditionary Sustainment Command, XVIII Airborne Corps, departed Joint Base Langley-Eustis en route to the Eastern Mediterranean less than 36 hours… pic.twitter.com/X70uttuY9J

