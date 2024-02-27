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Шойгу: ВСУ с начала войны потеряли свыше 444 тысяч военнослужащих

Шойгу: ВСУ с начала войны потеряли свыше 444 тысяч военнослужащих

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала войны составляют свыше 444 тысяч военнослужащих. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на коллегии оборонного ведомства.

По его данным, ВСУ якобы ежедневно теряют более 800 военнослужащих и 120 единиц различной техники, в том числе зарубежного производства. Украинские военные теряют свой боевой потенциал в результате активных действий Российской армии, добавил Шойгу.

«После краха контрнаступления военное командование ВСУ пытается за счет оставшихся резервов стабилизировать обстановку и не допустить развала фронта», — сообщил он.

При этом он не озвучил потери российской стороны с начала «спецоперации».

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