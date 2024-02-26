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Рогозин сравнил главу Пентагона с обезьяной

Рогозин сравнил главу Пентагона с обезьяной

Бывший глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил темнокожего министра обороны США Ллойда Остина с обезьяной. Он опубликовал на своей англоязычной странице в соцсети Х две фотографии — на одной изображены пигмеи, сфотографированные рядом с гориллой, на другой — Остин в окружении украинского президента Владимира Зеленского и министра обороны страны Рустема Умерова.

Пост был опубликован 25 февраля.

«Министр обороны США Ллойд Остин до болезни очень любил фотографироваться с пигмеями», — написал он.

Позже на своей странице во «ВКонтакте» Рогозин заявил, что не сравнивал главу минобороны США с приматом.

«Вчера вечером некоторые граждане-интернационалисты сильно возбудились, почему в моих ботах, да и здесь я, якобы, назвал министра обороны США обезьяной. Так вот. Чтоб сомнений не было. Остин, [президент США Джо] Байден, [канцлер ФРГ Олаф] Шольц и прочие враги России — это грязные обезьяны-бандерлоги. Военные преступники», — считает экс-глава «Роскосмоса».

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