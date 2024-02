ОТГ скорбит по жертвам трагедии в Ходжалы

Организация тюркских государство обнародовала в соцсети Х публикацию в связи с годовщиной трагических событий в Ходжалы.

«Сегодня 32-я годовщина Ходжалинского геноцида – трагического события в истории Азербайджана. В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооруженные силы Армении напали на мирных жителей Азербайджана в городе Ходжалы.

Поскольку воспоминания об этом ужасающем событии продолжают тяжелым бременем лежать в наших сердцах, мы отдаем дань памяти жертвам и подтверждаем нашу непоколебимую поддержку народа и правительства Азербайджана», – говорится в публикации ОТГ.

Today, we commemorate the 32nd anniversary of the #KhojalyGenocide, a tragic event in the history of #Azerbaijan. On the night of 25-26 February 1992, Armenian armed forces attacked Azerbaijani civilians in the town of #Khojaly. As the memories of this horrific event continue to… pic.twitter.com/8Le8fAqOI7

