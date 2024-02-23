Тофиг Зульфугаров – «Минвалу»: «Мы будем очень внимательно отслеживать, что за оружие и где размещается, а в качестве упреждающего удара …»

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью France 24 подверг резкой критике позицию России, сказав, что Москва открыто призвала армянское население свергнуть власть в Ереване. По сути, это первое громкое заявление и упрек со стороны Армении в адрес России. Если же учесть, что там же последовали нелестные высказывания Пашиняна об ОДКБ, не выполнившей, по его утверждению, в 2020 году своих обязательств перед Армений, то можно говорить о закате отношений этих двух стран. Так ли это на самом деле?

Прокомментировать ситуацию Minval.az попросил экс-министра иностранных дел Азербайджана Тофика Зульфугарова.

– Армения все-таки выйдет из ОДКБ?

– Не знаю как по ОДКБ, но, прежде всего, хотел бы отметить, что они уже три года, как говорят о разрыве с Россией, но при этом в 2023 году их экспорт с той же Россией увеличился в три раза. То есть, по сути дела, Армения стала тем инструментом, с помощью которой определенные бизнес-круги в России обходят санкции. Помимо этого, де-факто армянская сторона настояла на том, чтобы на границе с Азербайджаном были размещены российские пограничники, хотя согласно договору 1992 года, предполагалось размещение российских пограничных войск ФСБ только на внешних границах СНГ. То есть они говорят много, а на деле поступают иначе. Поэтому, думаю, здесь мы видим очередную попытку Армении усидеть на двух стульях и получать поддержку и гарантии безопасности от России и одновременно – поддержку и помощь Запада. Это попытка не новая и такая игра велась всегда. Они, словно маятник, качаются то туда, то сюда.

– Но Пашинян до сих пор не озвучивал тезис, что Москва пытается свергнуть власть в Армении.

– Опять же, это некая игра, рассчитанная на внутреннюю аудиторию. Я хотел бы в этой связи напомнить, что когда в 2021 году в Армении имел место так называемый заговор генералов, то, обратите внимание, МИД России призвала военных в Армении действовать в рамках Конституции. Так, фактически была сведена на нет попытка смещения Пашиняна в Армении. Поэтому еще раз хочу сказать, что пашиняновская администрация играет некую сложную игру, пытаясь усидеть на двух стульях. Российское руководство, несмотря на какую-то критику со стороны пропагандистов Пашиняна, насколько я понимаю, имеет достаточно конструктивные взаимоотношения с армянским руководством и самим Пашиняном. Система, которую создало руководство Армении по обходу санкций, свидетельствует о том, что сотрудничество там поддерживается на высоком уровне.

– Франция поставила Армении радиолокационные станции, которые могут сканировать территорию до 250 км. Плюс минобороны Франции заявило, что поставит Армении ракеты малой, средней и большой дальности, что означает, что ракетами до 500 км и выше появляется возможность накрыть всю территорию Азербайджана…

– Этого не может быть, потому что Франция не может экспортировать ракеты дальностью более 300 км. Существуют международные обязательства Франции по предотвращению экспорта ракетных технологий. Это первое, а второе заключается в том, что, если мы посмотрим на ретроспективу армяно-азербайджанского конфликта, то увидим, что Армения выдвинула официально территориальные претензии к Азербайджану, осуществила вооруженную агрессию и этническую чистку на территории страны, а Азербайджан, используя, согласно уставу ООН, свое право на отпор агрессору, освободил свою территорию от вооруженных сил Армении.

Однако на уровне основополагающих нормативных документов Армения не отказалась от своих территориальных претензий. В политической сфере мы видим, что Армения всячески уклоняется от подписания мирного договора. Поэтому ситуация, когда Армения продолжит попытку вооруженной агрессии против Азербайджана и аннексии ее территорий, очень высока. Реваншистские заявления, которые мы слышим, очень внимательно отслеживаются в Баку, и, как сказал президент Ильхам Алиев, при возникновении малейшей угрозы для нашей безопасности будем готовы уничтожить все очаги угроз. А французское военное руководство может заявлять все что угодно. Если Азербайджан почувствует хоть какую-то угрозу со стороны государства, которое осуществило вооруженную агрессию против нее и продолжает официально иметь территориальные претензии, то страна вправе, учитывая эту угрозу, купировать очаги угроз и уничтожить любые системы вооружения на территории Армении, которые представляют опасность для Азербайджана.

– То есть вы не исключаете, что по мере накачивания Францией Армении своим оружием ее фактически провоцируют к началу новой войны с Азербайджаном?

– Что значит «провоцируют»? Агрессия не прекращена. Вооруженная фаза этой агрессии находится сейчас в следующей ситуации: Азербайджан выдворил агрессора со своей территории и процесс находится на стадии уточнения границ.

– То есть война не закончилась?..

– Война не закончилась. Де-факто мы находимся в состоянии войны. Мирного договора нет. Режима прекращения огня и каких-то договоренностей тоже нет. Армения не хочет признавать территориальную целостность Азербайджана. Она не хочет отказаться от претензий на азербайджанскую территорию. Она всячески пролонгирует подписание мирного соглашения. Она не готова выплатить репарации за нанесенный ущерб и т.д. Так что агрессия продолжается, и война еще не закончена. И вдруг в этой ситуации появляется некто из Франции и заявляет, что мы будем поставлять оружие. А мы будем очень внимательно отслеживать, что за оружие и где размещается, и если создадутся условия, ставящие под угрозу безопасность наших граждан, то в качестве упреждающего удара мы можем ликвидировать все очаги угроз и не допустить повторной агрессии против Азербайджана, той самой агрессии, о которой, кстати, открыто говорят реваншистские круги.

– Вам не кажется, что Россия и Иран должны уже открыто сказать свое слово, когда Запад открыто вторгается…

– Знаете, психология о том, что кто-то за нас должен кому-то что-то сказать, неправильная. Мы находимся на другой стадии осознания нашей государственности. Какая нам разница, что скажут Иран или Россия? Мы – военные союзники с Турцией. Если возникнет какая-либо угроза для наших граждан, то Азербайджан, как и раньше, может нанести удары, потому что Армения не отказалась от своих претензий на наши территории. Они всего лишь 4-5 месяцев тому назад вывели остатки своих вооруженных сил с нашей территории. О чем здесь можно говорить? А мы будем ждать реакцию Ирана или России?

– Можно сказать, что Россия фактически потеряла Армению?

– Нет. Не готов оценивать ситуацию с точки зрения «кто кого потерял». Для моего анализа, прежде всего, существует система интересов Азербайджана. А вопросы о том, как Иран посмотрит на наличие французского оружия – они второстепенны. Мы государство, которое использовало свое право на то, чтобы дать отпор агрессору, и намерены обеспечить свою безопасность вместе с нашим союзником – Турцией.

– Можно ли назвать Пашиняна реваншистом?

– Конечно. Он находится у власти на основании Конституции, из которой не хочет убирать пункты о территориальных претензиях к Азербайджану и Турции. Так, кто же он такой? Он сегодня говорит одно, а завтра – другое. Пляшет в Шуше и говорит о том, что Карабах – это Азербайджан. Да мало ли что он там говорит? Съездит в Париж – твердит одно, съездит в Москву – утверждает другое. Все надо оценивать по факту. А факты таковы, что 4-5 месяцев тому назад, в сентябре 2023 года, они убрали остатки своего экспедиционного корпуса с нашей территории, а все остальное – болтовня.

Рауф Насиров