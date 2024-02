Украина получит ещё 200 ракет Brimstone (видео)

Британия передаст Украине ещё 200 высокоточных ракет Brimstone, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс. Об этом пишет ТАСС.

«Сегодня я могу объявить о новом пакете помощи Украине, в который войдут 200 противотанковых ракет Brimstone», — отметил он.

По словам Шэппса, данный вид ракет уже показал способность «влиять на ситуацию» на фронте.

Министр добавил, что в ближайшее время Украина также должна будет получить от Великобритании БПЛА, средства РЭБ, противоминную и другую технику, которая была приобретена из средств Международного фонда помощи Киеву.

Кроме того, Лондон вместе с союзниками по НАТО в первой половине этого года подготовит 10 тысяч бойцов ВС Украины на территории королевства.

