Ученые предложили запретить ментоловые сигареты

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Почти 25% потребителей ментоловых сигарет бросают курить после того, как в их стране или городе были запрещены ментоловые сигареты. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nicotine & Tobacco Research (N&TR).

Предыдущие работы показали, что охлаждающий эффект ментола маскирует резкость табака, что способствует курению среди молодых людей. В новом исследовании ученые проанализировали данные запретивших ментоловые сигареты 170 городов США, двух штатов США, Европейского Союза и нескольких других стран.

Около 50% курильщиков переключились на другие сигареты после запрета, а 24% бросили курить совсем. Около 12% переключились на другие ароматизированные табачные изделия. При этом запрет ментоловых сигарет на национальном уровне был более эффективен, чем на уровне города или региона.