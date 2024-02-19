Зеленский: Новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски (видео)

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Под Купянском, где не стихает вражеская артиллерия, новости о блокаде границы польскими фермерами выглядят просто издевательски. Украине и Польше необходимо искать общие рациональные решения, чтобы выйти из сложившейся ситуации.

Об этом в своем вечернем обращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Происходящее на нашей западной границе – границе с Польшей – нельзя воспринимать как что-то нормальное или обыденное. Нужна простая и понятная справедливость», – сказал Зеленский.

Президент отметил, что через польскую границу проходит всего 5% украинского агроэкспорта. Так что, по его словам, на самом деле ситуация не в зерне, а, скорее, в политике.

«И под Купянском, неподалеку от границы с Россией, где не стихает вражеская артиллерия, новости с границы с Польшей выглядят просто издевательски. Нужны совместные решения, рациональные решения, чтобы выйти из этой ситуации. Решения наши с поляками прежде всего и всех в Европе, кого беспокоит судьба Европы», – подчеркнул глава государства.

