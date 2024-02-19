Борреля раскритиковали: «Каждый день с ним на посту — это потерянный день для внешней политики ЕС»

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Представители ЕС обрушились с жесткой критикой на Верховного представителя Европейского Союза по иностранным делам.

Причиной для этого стало заявление Борреля на пресс-конференции, посвящённой войне на Ближнем Востоке. Боррель призвал США прекратить поставки оружия Израилю и назвал «катастрофой» запланированное израильской армией наступление на Рафах, пишет Bild.

В ответ на это министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац заявил, что его страна гарантирует гуманитарные коридоры гражданскому населению сектора Газа. По словам Каца, требования ограничить военные операции, которые предъявляют Израилю, только укрепляют позиции ХАМАС.

«Боррель полностью оторвался от реальности. Он сделал себя неважным. Он явно хочет прославиться своими комментариями, потому что его карьера в ЕС закончена, а он все еще надеется на Нобелевскую премию мира. Мы не позволим одному человеку разрушить прекрасные отношения между Израилем и ЕС», — сказал изданию один из высокопоставленных сотрудников МИД Израиля.

Он подчеркнул, что слова Борреля идут вразрез с январской резолюцией Европарламента. В ней говорится, что для прекращения огня в Газе необходимо освободить всех заложников и разоружить ХАМАС.

«Боррелль не говорит от имени [европейской] Комиссии, и возникает вопрос, на кого он на самом деле работает. Большинство евродепутатов не чувствуют, что он их представляет. К счастью, дни его пребывания на этом посту сочтены», — заявил заместитель председателя бюджетного комитета Европарламента Никлас Хербст.

С ним согласен и член комитета по иностранным делам Европарламента Лукас Мандль.

«Боррель постоянно занимает неправильную сторону и оскорбляет союзников Европы, таких как США и Израиль. Каждый день с ним на посту — это потерянный день для внешней политики ЕС», — считает он.