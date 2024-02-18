Израиль вышел из переговоров с ХАМАС

128 Просмотров

Израиль прекратил переговоры с лидерами ХАМАС, которые проходили в египетском Каире при посредничестве Катара. Об этом заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, пишет Reuters.

Он подчеркнул, что требования боевиков стали «бессмысленными».

Глава правительства отметил, что представители Израиля пытались добиться прекращения огня в Газе и освободить более 100 израильских заложников, содержащихся на контролируемой ХАМАС территории, но переговоры зашли в тупик.

«Мы ничего не получили, кроме нелепых требований от ХАМАС. Эти требования включают прекращение войны и оставление ХАМАСа в покое, освобождение «тысяч убийц» из израильских тюрем и даже есть требования по святому месту в Иерусалиме, известному как Храмовая гора в иудаизме и Благородное святилище в исламе.

Израильские представители в Каире сидели и слушали, и не было никаких изменений ни на миллиметр. Не было и нанометра перемен», – сказал Нетаньяху.

Он добавил, что пока не произойдет каких-либо сдвигов по списку требований, у переговорщиков нет причин возвращаться в Египет.